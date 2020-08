Quảng Ngãi: Đưa gỗ khai thác trái phép ra khỏi rừng, truy xuất camera 6 đối tượng liên quan

Sáng ngày 21-8, ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã đưa 34 thanh gỗ còn lại ra khỏi rừng và qua hình ảnh camera đã xác nhận có 6 đối tượng liên quan đến vụ khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái phép.





Trong thời gian qua, một số đối tượng đã khai thác rừng trái phép tại thôn Gò Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc tiểu khu 411 và 419 trong khu vực rừng phòng hộ. Sau đó vận chuyển ra khỏi rừng bằng con đường qua nhà máy thủy điện ĐăkRe và dùng xe máy để tẩu tán. Mặc dù có người trông coi, bảo vệ nhà máy nhưng các đối tượng vẫn bất chấp vượt qua chốt bảo vệ này.



Lực lượng chức năng đã đưa 34 thanh gỗ còn lại ra khỏi rừng



Ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 20-8, 31 người gồm kiểm lâm viên, chủ rừng, lực lượng bảo vệ rừng huyện Ba Tơ đã vượt đường rừng lên khu vực xảy ra tình trạng khai thác trái phép và đưa 34 thanh gỗ còn sót lại ra khỏi rừng giao cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ba Tơ.



Đồng thời, qua quá trình truy xuất hình ảnh trên camera tại Nhà máy thủy điện ĐăkRe thì xác nhận, có 6 đối tượng liên quan đến vụ khai thác, vận chuyển trái phép này.



“Hiện Hạt Kiểm lâm Ba Tơ, công an xã Ba Xa đang tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ và Công an huyện Ba Tơ sẽ điều tra”, ông Nguyễn Đại cho biết.



* Trong sáng 20-8, tại khu vực rừng thủy điện ĐăkRe, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, lực lượng gồm kiểm lâm, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ba Tơ đang tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng sử dụng súng tự chế vào rừng săn bắn động vật rừng trái phép.



Khi lực lượng chức năng phát hiện thì 2 đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị khống chế bắt giữ cùng 2 súng tự chế. Các đối tượng và tang vật được giao cho Công an xã Ba Xa tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NGUYỄN TRANG (SGGPO)