Quảng Nam phong tỏa, phun thuốc khử trùng chợ đầu mối Tam Kỳ

Chính quyền thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã phong tỏa, phun thuốc khử trùng ở khu vực chợ đầu mối Tam Kỳ để phòng, chống lây lan dịch COVID-19.



Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ kết thúc phong tỏa, hoạt động trở lại vào ngày 8.8

Đắk Lắk: Lực lượng y tế khử khuẩn, phong tỏa nơi có ca mắc COVID-19

Ngành y tế Duy Xuyên đang thiếu nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch. (Nguồn: Báo Quảng Nam)



Ngày 9/8, chính quyền thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã phong tỏa, phun thuốc khử trùng ở khu vực chợ đầu mối Tam Kỳ để phòng, chống lây lan dịch COVID-19, sau khi có một bé trai 11 tuổi, sống ở khu vực này nghi mắc COVID-19.



Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết tối 8/8, ngành y tế Quảng Nam đã đưa bé trai nghi mắc COVID-19 đi cách ly tại thị xã Điện Bàn.



Từ kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho thấy cháu bé nghi mắc COVID-19, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục gửi mẫu xét nghiệm vào Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định và đang chờ kết quả.



Ngay trong sáng 9/8, ngành y tế Quảng Nam đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong khu dân cư cháu bé sinh sống. Công tác phun thuốc khử khuẩn, khử trùng khu vực này đã được cơ quan chức năng thực hiện ngay trong tối 8/8.



Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã phong tỏa một phần Chợ Tam Kỳ, thuộc địa bàn phường Phước Hòa; đồng thời, tạm dừng một số quầy hàng ở đường Phan Đình Phùng và các quầy hàng bán đồ dùng không thiết yếu.



Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đến nay thành phố Tam Kỳ đã thành lập 5 khu cách ly tập trung, với quy mô tiếp nhận 1.000 trường hợp và chỉ đạo các xã, phường xây dựng phương án phong tỏa cách ly nếu trường hợp có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.



Ngoài ra, các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tiếp tục triển khai thành lập, đưa vào hoạt động các Tổ giám sát và tuyên truyền COVID-19 trong cộng đồng.



Cũng trong ngày 9/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định thực hiện phong tỏa Tổ đoàn kết số 3 và Tổ đoàn kết số 4, thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9/8, để phòng, chống dịch COVID-19.



Theo thông tin từ ngành y tế, đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, với khoảng 85 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu. Bước đầu, ghi nhận tại đây có hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2.



Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan khẩn trương tiến hành khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.



Trước đó, tỉnh Quảng Nam phong tỏa nhiều khu vực ở thành phố Hội An, thị xã Điện bàn, huyện Duy Xuyên để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng.



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam động viên các thí sinh trước giờ thi Trung học phổ thông Quốc gia trong tâm dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)



Ngày 9/8, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 trên địa bàn.



Qua khảo sát tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh, đây là kỳ thi mang tính lịch sử vì được tổ chức trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng khó lường.



Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch chặt chẽ, giúp đảm bảo an toàn và mang lại niềm tin cho các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.



Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở Y tế phân công 2 cán bộ y tế tại mỗi điểm thi để hướng dẫn công tác phòng, chống dịch; tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ coi thi và các thí sinh. Tại mỗi điểm thi, cũng được bố trí 1 xe cấp cứu túc trực phòng các tình huống bất ngờ có thể xảy ra...



Ông Phan Việt Cường cũng gửi lời động viên các em học sinh phấn đấu, nỗ lực hết mình, vận dụng toàn bộ kiến thức đã học được để áp dụng vào bài thi. Từ đó, có được những kết quả cao trong kỳ thi lần này.



Kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2020, tỉnh Quảng Nam đã quyết định chia làm 2 đợt thi.



Các địa phương được tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 trong đợt thi chung cả nước gồm thành phố Tam Kỳ; huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Nông Sơn. Các địa phương được lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào đợt 2 bao gồm thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình.



Riêng đợt thi Trung học phổ thông năm 2020 với cả nước lần này, tỉnh Quảng Nam có 26 điểm thi với hơn 7.500 thí sinh dự thi.

Theo Trần Tĩnh-Khoa Chương (TTXVN/Vietnam+)