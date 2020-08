Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khoanh gọn, dập thật sớm ổ dịch tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất bây giờ là tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, các ngành, tập trung khoanh gọn, dập thật sớm ổ dịch ở Đà Nẵng.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều 31-7. Ảnh: Đình Nam/VGP



Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp triển khai phòng chống dịch bệnh dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.



Sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ ngành chức năng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất bây giờ là tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, các ngành, tập trung khoanh gọn, dập thật sớm ổ dịch ở Đà Nẵng. Chúng ta đã dùng những biện pháp rất mạnh, Bộ Y tế đã lập tổ công tác đặc biệt, tăng cường rất nhiều chuyên gia, huy động các lực lượng công an, quốc phòng cùng vào cuộc dập dịch.



"Thông tin đến bây giờ cho thấy về cơ bản các ca bệnh được phát hiện đều liên quan đến khu 3 bệnh viện ở Đà Nẵng nhưng chúng ta không được chủ quan. Các địa phương phải tăng cường siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các thành phố lớn", Phó Thủ tướng nhắc nhở.



Trong khi đó tình hình dịch bệnh bên ngoài rất phức tạp, trong 24 tiếng qua, thế giới ghi nhận trên 200.000 ca nhiễm mới. Các nước đều tăng nhanh cả về ca nhiễm và số tử vong. Do vậy, chúng ta không thể nào ở trạng thái bình thường mà nhất định phải bình thường mới. Ban Chỉ đạo thống nhất trình Thủ tướng ban hành văn bản chỉ đạo để sẵn sàng trong trạng thái bình thường mới khi có sự cố như Đà Nẵng.



Bộ Y tế tăng cường lực lượng phòng chống dịch cho Đà Nẵng, đồng thời phải chỉ đạo quyết liệt hệ thống bệnh viện thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đây về tầm soát, sàng lọc, bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ, đúng với ý nghĩa y tế là tuyến đầu, luôn sẵn sàng cao độ, đặc biệt là những khoa điều trị bệnh nhân nặng, có bệnh lý nền.



Đối với việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, mặc dù đã tính đến phương án một tỉnh hay một số tỉnh có dịch phải cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ đến sát ngày thi để có phương án căn cứ đúng tình hình thực tế, báo cáo Thủ tướng.



Phó Thủ tướng nêu rõ, phương án thi phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo cơ hội cho những học sinh có năng lực được vào học những trường đại học theo nguyện vọng, năng lực của mình.

