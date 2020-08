Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Hé lộ đường đi của nhóm người Trung Quốc

Nhóm người Trung Quốc trong vụ án tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép đã “lọt” vào Việt Nam như thế nào, đó là mối quan tâm của nhiều người sau khi 3 bị cáo (trong đó có 1 người Trung Quốc) bị truy tố.



Đà Nẵng: Truy tố 1 người Trung Quốc, 2 người Việt trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra cơ sở lưu trú có người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Q.Ngũ Hành Sơn - Ảnh: N.T



3 lần đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam



Ngày 19.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết “hành trình” vượt biên từ Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của Chen Xian Fa (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã được bị can khai nhận, cho thấy chuyện nhập cảnh khá dễ dàng…



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt, khởi tố Chen Xian Fa, Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi, ngụ H.Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi, ngụ 172 Nghiêm Xuân Yêm, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó, Chen đưa người Trung Quốc vào Việt Nam; còn Trinh, Diễm giúp sức thuê nhà tại P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn) cho nhóm này ở chui, che giấu cơ quan chức năng. Viện KSND TP.Đà Nẵng cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chen, Trinh, Diễm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Đáng chú ý, Chen khai trong 3 lần vượt biên vào tháng 8, tháng 12.2019 và tháng 6.2020, Chen đều đưa người Trung Quốc đi ô tô từ Bến xe tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đến vùng biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị vào ban đêm. Sau đó, cả nhóm đi bộ theo đường đất để ra quốc lộ, lúc này đã có sẵn ô tô 7 chỗ của lái xe người Việt Nam chờ sẵn, đón cả nhóm vào thẳng TP.Đà Nẵng. Chen khai đã 3 lần đưa gần chục lượt người Trung Quốc qua biên giới trót lọt, Chen thu 4.000 nhân dân tệ/người. Những người Trung Quốc sang Đà Nẵng làm công việc chạy quảng cáo bán hàng cho Chen.





Trách nhiệm của địa phương



Tại cuộc họp UBND TP.Đà Nẵng thường kỳ tháng 8 vừa qua, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết hiện TP có 7.938 người nước ngoài tạm trú, trong đó 1.810 người Hàn Quốc, gần 1.500 người Trung Quốc. Với sự chỉ đạo của Bộ Công an và nỗ lực mở rộng điều tra của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, đến nay đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 99 người Trung Quốc.



Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, xu hướng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng ngày càng đông. Qua 6 vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mà Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, thì có 2 vụ khai báo vào Đà Nẵng. Đối với 100 người nước ngoài vừa bị phát hiện nhập cảnh trái phép, TP.Đà Nẵng tổ chức cách ly và kiểm tra bước đầu âm tính với Covid-19. Theo xác minh, họ chủ yếu là người làm thuê, hiện trong tình trạng không có tiền, cần TP hỗ trợ chế độ ăn uống và tạm trú. “Do chúng ta kiểm tra quyết liệt nên có 145 người Trung Quốc đã về tập trung ở ký túc xá của Crown Plaza (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tạm trú. Qua kiểm tra, rà soát thì những người này có thị thực nhập cảnh nhưng mục đích hoạt động ở Đà Nẵng không rõ ràng. Công an đã yêu cầu Crown Plaza quản lý chặt chẽ, sau dịch thành phố sẽ có biện pháp xử lý”, thiếu tướng Viên nói thêm.



Trước việc người Trung Quốc nhập cảnh “chui”, ở “chui”, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lưu ý trách nhiệm giám sát của lực lượng công an và chính quyền địa phương. “Với hệ thống quản lý đến tận tổ dân phố, địa phương không thể để lọt người lạ vào được. Cần đặt vấn đề tinh thần trách nhiệm cấp cơ sở, các quận, huyện, xã, phường, tổ dân phố cần tăng cường công tác điều hành chứ không chỉ công an”, ông Thơ yêu cầu.





Dự kiến đầu tháng 9 vụ án được đưa ra xét xử



Viện KSND TP.Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can ra trước TAND TP.Đà Nẵng để xét xử về tội tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, theo điểm b khoản 2 điều 348 bộ luật Hình sự. Trong đó, điểm b khoản 2 quy định áp dụng trong trường hợp các đối tượng phạm tội từ 2 lần trở lên; trường hợp của Chen Xian Fa, Hồ Thị Thu Trinh và Huỳnh Ngọc Diễm đã thực hiện 3 lần trong các năm 2019 - 2020. Do đó, theo Viện KSND TP.Đà Nẵng, có khả năng các bị can đối diện mức án từ 5 - 10 năm tù theo khung hình phạt quy định.



Hôm qua 19.8, TAND TP.Đà Nẵng cho biết vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào đầu tháng 9.



Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)