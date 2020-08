Nam sinh nhảy lầu tử vong sau khi sử dụng tem ảo giác cùng bạn gái

Nam thanh niên rơi từ tầng 28 xuống mái che tầng 4 của khu chung cư sau khi sử dụng ma túy dạng tem ảo giác tại một căn hộ tầng 28 thuộc tòa nhà V3, Home City (địa chỉ 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội).





Thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 17/8 cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ nam thanh niên dùng ma túy nhảy lầu tử vong tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).



Theo điều tra ban đầu, chiều tối 16/8 nam thanh niên Nguyễn H. (SN 1995, quê Mê Linh, Hà Nội) cùng bạn gái SN 1996 sử dụng ma túy dạng tem ảo giác tại một căn hộ tầng 28 thuộc tòa nhà V3, Home City (địa chỉ 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội).



Do không kiểm soát được hành động, nam thanh niên H. đã phá lưới an toàn, nhảy từ tầng 28 xuống trong tình trạng khỏa thân.



Thi thể nam thanh niên kẹt ở mái tầng 4 của tòa nhà. Cơ quan chức năng phải dùng xe thang cứu hỏa mới tiếp cận được. Vụ việc khiến nhiều cư dân sợ hãi. Kiểm tra căn hộ cho thấy đồ đạc bị xáo trộn.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân của nam thanh niên H. đã có mặt tại hiện trường.



Gia đình nạn nhân cho biết, nam thanh niên là con út trong gia đình có 2 chị gái. Trong gia đình, H. được xem là người học giỏi, nhanh nhẹn, có tương lai triển vọng. Sự việc nam sinh tử vong thương tâm do sử dụng ma tuý khiến gia đình rất bàng hoàng



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.



