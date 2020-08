Một chợ trên địa bàn Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vì ca nhiễm Covid-19

Qua quá trình điều tra dịch tễ một số ca nhiễm Covid-19 cho thấy những người này có đi vào chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nên UBND phường này đã tạm dừng hoạt động của chợ.





Đêm 11/8, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã ra thông báo khẩn cấp để thông tin về việc tạm dừng hoạt động của chợ Nại Hiên Đông.



Theo đó, qua điều tra dịch tễ một số ca nhiễm Covid-19, có 3 bệnh nhân đã vào mua bán tại chợ Nại Hiên Đông. Do đó, sáng nay (11/8), Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã phối hợp với UBND phường Nại Hiên Đông lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương và người đi chợ tại thời điểm lấy mẫu để tầm soát dịch tễ.



Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tiểu thương và nhân dân, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, UBND phường Nại Hiên Đông quyết định tạm thời ngưng hoạt động chợ Nại Hiên Đông cho đến khi cơ quan chức năng xác nhận an toàn.



Trung tâm y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tiểu thương và người đi chợ Nại Hiên Đông sáng 11/8. Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông.



UBND phường Nại Hiên Đông cũng mong người dân chia sẻ và khuyến nghị người dân tạm thời mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn phường và các chợ của địa phương lân cận. Việc mở lại chợ Nại Hiên Đông sẽ được thực hiện khi các kết quả xét nghiệm an toàn.



Trong khi đó, sáng cùng ngày, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ ngày mai (12/8), người dân sẽ được phát thẻ vào chợ nhằm phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố.



Cụ thể, người dân sẽ được phát thẻ vào chợ theo ngày chẵn, lẻ có đóng dấu của UBND phường. Thẻ ngày chẵn sẽ có màu hồng, thẻ ngày lẻ có màu xanh.



Theo phương án này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ /15 ngày. Thẻ vào chợ của mỗi hộ dân sẽ có ngày chẵn và ngày lẻ và chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn Đà Nẵng.

https://danviet.vn/mot-cho-tren-dia-ban-da-nang-tam-dung-hoat-dong-vi-ca-nhiem-covid-19-20200811204356599.htm

Theo LAM HÀN - ĐÔNG PHONG (Dân Việt)