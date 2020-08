Lạnh người lời khai nghi phạm giết người, tạo hiện trường giả

Thủy dùng cán xẻng đánh vào đầu anh Hà làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Gây án xong, anh ta mang xác nạn nhân ra đường, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.





Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Đức Thủy (28 tuổi, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.



Ngày 21/8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu Hà (36 tuổi) tử vong ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa. Thi thể bị xe máy đè lên trong khi nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Hiện trường giống vụ tai nạn giao thông.



Tuy nhiên, vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án mạng. Khám nghiệm pháp y cho thấy thi thể nạn nhân có vết tụ máu.





Công an đang tạm giữ Nguyễn Đức Thủy. Ảnh: Công an cung cấp.



Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Đức Thủy có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Các trinh sát được huy động để truy tìm nghi phạm trên diện rộng.



Đến 20h ngày 21/8, công an bắt giữ Thủy khi nam thanh niên này lẩn trốn tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Đến 4h ngày 22/8, Thủy thừa nhận mình là thủ phạm ra tay sát hại anh Hà.



Nghi phạm 28 tuổi khai do có mâu thuẫn cá nhân, tối 20/8 nạn nhân và hung thủ to tiếng dẫn đến xô xát. Thủy sau đó tuổi dùng cán xẻng đánh vào đầu anh Hà làm nạn nhân gục chết tại chỗ.



Nhân lúc trời tối, vắng người qua lại, Thủy kéo anh Hà ra khu vực trước cổng trường tiểu học phường Quang Phong rồi lấy xe máy đè lên người của nạn nhân để tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.



Chiều 22/8, đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, quyết định tặng thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, phá án.



