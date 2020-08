Khởi tố vụ sập giàn cẩu làm 4 công nhân tử vong

Sáng 4-8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về an toàn lao động' để điều tra vụ sập giàn cẩu kính khiến 4 người tử vong tại số 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ.



Danh tính nạn nhân vụ sập giàn giáo 4 người tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: CTV



Theo công an, công trình tòa nhà cao tầng tại số 16 phố Nguyễn Công Trứ do Công ty cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư làm chủ đầu tư.



Bước đầu công an xác định Công ty Eurowindow là nhà thầu thi công vách ngăn kính tại công trình trên và thuê nhóm công nhân do bà Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi, ở Chương Mỹ) làm đội trưởng để vận chuyển, thi công vách ngăn.



Khoảng 19h45 ngày 30-7, nhóm 4 công nhân gồm anh Nguyễn Tiến S., anh Nguyễn Thế B., chị Nguyễn Thị T. và anh Đặng Đình T., do bà Luyến chỉ huy, thực hiện vách ngăn bằng sàn nâng.



Đến tầng 7, bất ngờ sàn nâng bị gãy khiến 4 công nhân rơi xuống đất, 3 người tử vong tại chỗ, anh Đặng Đình T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng qua đời.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường.



Theo thượng tá Trương Đức Dũng - phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội, giàn giáo dùng cho các công nhân lắp kính đã gãy đôi trong quá trình thi công. Do các công nhân không có dây bảo hiểm nên đã ngã xuống đất.

