Hơn 100 công an vây bắt nhóm 'bảo kê' thanh toán nhau trên tuyến biên giới Việt - Trung

Phát hiện 2 băng nhóm giang hồ hoạt động tín dụng đen, bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung đang hỗn chiến với nhau bằng súng, dao, kiếm..., Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 100 chiến sĩ vây bắt.



Hiện trường nơi hai băng nhóm giang hồ thanh toán nhau - Ảnh: Công an cung cấp



Sáng 7-8, đại tá Trần Quốc Huy, phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai băng nhóm giang hồ có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung.



Theo đại tá Huy, từ tháng 10-2019, trong quá trình trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện trên địa bàn xuất hiện các băng nhóm có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.



Công an tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án 919S để đấu tranh triệt phá.



Công an thu giữ súng tại hiện trường - Ảnh: Công an cung cấp



Khoảng 22h30 ngày 3-8, lực lượng trinh sát phát hiện băng nhóm của Kiên Quỳnh (tức Lê Bá Kiên, 43 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đang sử dụng súng, dao, kiếm... để giải quyết mâu thuẫn với băng nhóm do Lê Nam Cao (37 tuổi, ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) tại khu vực thôn Km8, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.



Ngay lập tức, ban chuyên án đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai tổ chức bao vây, trấn áp và kịp thời bắt giữ 13 đối tượng của cả 2 băng nhóm.



Lê Bá Kiên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp



Khám xét tại nơi ở và hiện trường vụ ‘thanh toán’ của hai băng nhóm, Công an tỉnh Lào Cai thu giữ 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao kiếm, 3 kíp nổ, 1kg chất dẻo nghi là thuốc mìn, 2 đoạn dây cháy chậm, 2 còng số 8, 7 ôtô, 3 xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan khác.



Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi phạm, đồng thời tổ chức truy bắt các nghi phạm liên quan khác để củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

