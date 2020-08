Giật mình với thứ chứa trong kho hàng ở 2 con hẻm trên đường Cộng Hòa

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong 2 kho hàng chứa số lượng lớn thuốc lá các loại, xì gà và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Ngày 12-8, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý chủ kho hàng liên quan đến vụ kinh doanh số lượng lớn thuốc lá, xì gà và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.



Thời gian gần đây, Công an quận Tân Bình thấy nhiều xe tải chở hàng đầy nghi vấn thường xuyên ra khu vực hẻm 27 và hẻm 43 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình. Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện đây là kho hàng chứa thuốc lá và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.







Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá, xì gà và khẩu trang y tế ở quận Tân Bình



Lúc 3 giờ 30 ngày 11-8, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính xe tải đang chuyển hàng vào căn nhà ở hẻm 43. Tại đây, công an thu giữ 56.895 bao thuốc lá lậu các nhãn hiệu, 6.500 điếu xì gà và 5.500 điếu thuốc lá điện tử. Ước tính toàn bộ số hàng trên có giá trị gần 3 tỉ đồng.



Qua làm việc, chủ số hàng là Nguyễn Ngọc Phương (SN 1976, ngụ Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên. Ông Phương khai thuê ba người là Đào Duy Tùng (SN 1990), Ngô Hoàng Chính (SN 1998) và Vũ Hà Văn Kha (SN 1993) trông coi kho và vận chuyển hàng đi tiêu thụ.



Trước đó, lúc 21 giờ 15 ngày 10-8, lực lượng chức năng cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH TMDV chuyển phát nhanh Quốc tế Hoàng Nam ở hẻm 27, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, phát hiện số lượng thuốc lá điếu nhập lậu và khẩu trang y tế.



Qua kiểm đếm, có 9.650 khẩu trang y tế và 2.200 bao thuốc lá các loại. Chủ số hàng khai nhận đã thu gom thuốc lá, khẩu trang từ nhiều nguồn khác nhau để xuất đi nước ngoài.

