Đà Nẵng: Mỗi người dân là một chiến sỹ chống dịch COVID-19

Ngoài các bệnh nhân COVID-19, dự kiến sẽ có 200 y, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ trong bệnh viện dã chiến.







Ngày 1/8, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.



Trong những ngày qua, dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra với diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, đã có ca tử vong ở người nhiễm có nhiều bệnh nền, đặc biệt chưa xác định được nguồn lây, gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ hoan nghênh, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng lòng, quyết tâm, chung sức, ủng hộ cùng chính quyền thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất trong những ngày vừa qua.



Ông Huỳnh Đức Thơ nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nếu không triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ không đáp ứng được yêu cầu chặn đứng dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh-trật tự, sức khỏe, đời sống người dân và tiếp tục ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.



Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong thời điểm hiện nay; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu và huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc quyết liệt hơn, khẩn trương hơn.



Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương cần chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong diện rộng; hạn chế thấp nhất ca lây nhiễm mới, tử vong và đi đến khống chế dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của tất cả người dân.



Thành phố cần tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc,” kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; đồng thời, thực hiện tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong với phương châm “4 tại chỗ.”



Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh ngay lúc này, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh bằng việc tự giác chấp hành nghiêm các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, ai ở nhà đấy, không ra ngoài, trừ trường hợp thật cần thiết.



Mỗi người dân, doanh nghiệp cần tích cực tham gia khai báo y tế; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia tích cực, có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao cho Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng tốc truy vết nguồn lây, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng; chủ động, kiểm soát, giám sát y tế chặt chẽ, xử lý triệt để các ổ dịch; kịp thời khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm và sớm cho kết quả các trường hợp tiến xúc gần với đối tượng dương tính với virus SARS-COV-2; tập trung điều trị hiệu quả các bệnh nhân bị nhiễm bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, hạn chế thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng.



Bên cạnh đó, Sở Y tế cần khẩn trương xây dựng, đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến; xây dựng phương án cách ly có hướng dẫn, giám sát chặt chẽ tại các gia đình có đủ điều kiện đối với các trường hợp có tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm SARS-COV-2; tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải các bệnh viện, trung tâm y tế đã phong tỏa, cách ly để đảm bảo năng lực phòng, chống dịch.



Sở Y tế cần triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp có các biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp để phát hiện sớm và kịp thời áp dụng biện pháp cách ly hoặc can thiệp y tế phù hợp đối với các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân mắc COVID-19 và các trường hợp liên quan, có nguy cơ cao...



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng các nguồn cung, vận chuyển và cung ứng hàng hóa; thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa và bảo đảm cung cấp đủ số lượng trang thiết bị y tế, hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống.

Theo Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)