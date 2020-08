Đà Nẵng kiến nghị cho phép người 'mắc kẹt' rời thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng hôm qua cho biết có tờ trình báo cáo Thủ tướng về việc cho phép công dân các địa phương đang tạm trú Đà Nẵng được trở về nơi cư trú.



52.449 người từ Đà Nẵng về TP.HCM từ ngày 1-7 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Mở rộng lấy mẫu xét nghiệm hơn 3.000 thuyền viên tàu ngoại tỉnh, thương lái và người lao động tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) rạng sáng 16.8 - ẢNH: HUY ĐẠT



Theo đó, do từ 0 giờ ngày 28.7 đến nay tất cả phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đã dừng hoạt động, dẫn đến một số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài TP đến làm việc, học tập, thăm thân chưa kịp rời Đà Nẵng trở về nơi cư trú. Hiện nay, nhiều người có nguyện vọng về nơi cư trú để tiếp tục ổn định cuộc sống, vì vậy TP kiến nghị Thủ tướng có chủ trương cho phép những người này được rời Đà Nẵng về lại nơi cư trú theo nguyện vọng; đồng thời chỉ đạo UBND các tỉnh, TP phối hợp tổ chức tiếp nhận, đón công dân từ Đà Nẵng về địa phương theo phương án cụ thể; chỉ đạo Bộ GTVT mở một số tuyến tàu hỏa đưa người dân từ Đà Nẵng về các địa phương…



Trong động thái khác, chiều 16.8, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND P.An Khê (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã lập các chốt phong tỏa chợ Tân An (còn gọi chợ Phước Tường) do liên quan đến BN 887 (là 1 phụ nữ bán xôi từng 3 lần đến mua bán tại chợ). Hôm nay (17.8), ngành y tế sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với 300 người là tiểu thương, người dân sinh sống quanh khu vực chợ…



Cùng ngày, Trung tâm y tế Q.Thanh Khê phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu đối với khoảng 1.600 nhân khẩu (300 hộ dân) sinh sống tại kiệt 160 Trần Cao Vân, gồm các tổ 28, 29, 30 và một phần của tổ 24, 25 (thuộc P.Tam Thuận) để xét nghiệm. Đây là những trường hợp sinh sống xung quanh gia đình có 3 trường hợp được xác định nhiễm Covid-19 vào hôm 15.8, bao gồm N.T.H (52 tuổi, BN 937), N.V.L (34 tuổi, BN 938), N.T.T, 66 tuổi (tức BN 939, cùng trú tại kiệt 160 Trần Cao Vân).



Cả 3 BN này là người nhà của cụ bà N.T.L (90 tuổi) vừa qua đời hôm 12.8 và được tổ chức lễ tang (kéo dài đến ngày 14.8), với 200 người khác có liên quan. Cụ L. là BN nằm điều trị tại BV Đà Nẵng từ ngày 10 - 19.7.

