Đà Nẵng: Chuyên viên phòng đăng ký đất đai mang 19 sổ đỏ của dân đi cho mượn

Hiện Công an đang tìm hiểu để tiến hành truy thu 19 sổ đỏ do chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà - Đà Nẵng đem cho người quen "mượn".



Mua đất không sổ đỏ, mua cả rủi ro

Phá đường dây làm giả bằng cấp, sổ đỏ liên tỉnh quy mô lớn



Ngày 27-8, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng cho hay đơn vị đã báo cáo UBND quận Sơn Trà đồng thời chuyển hồ sơ đến công an để xử lý vụ việc 19 sổ đỏ của người dân đã bị chuyên viên chi nhánh này mang đi cho người quen mượn.



Theo đó, khi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà tiến hành tổng hợp, rà soát định kỳ đối với hồ sơ quá hạn giải quyết các loại thủ tục hành chính về đất đai mà đơn vị này tiếp nhận theo chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh thì phát hiện một số trường hợp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đã quá hạn nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết.



Theo danh sách quá hạn đã tổng hợp có 19 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp công dân đã nộp thuế nhưng tất cả 19 bản chính sổ đỏ đều không có trong hồ sơ gốc. Theo sự phân công của chi nhánh này thì bà Dương Thị Ngọc Anh - chuyên viên xử lý hồ sơ chuyển quyền giai đoạn 1 được giao kiểm tra, lập phiếu chuyển thông tin hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và scan hồ sơ chuyển cơ quan thuế sau khi nhận từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.



Ngay khi phát hiện sự việc này, ngày 20-8, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã đình chỉ công tác tạm thời và buộc bà Dương Thị Ngọc Anh giải trình. Bà Anh đã có giải trình và tự xin thôi việc. Sau đó, chi nhánh này đã chuyển hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai TP và Cơ quan CSĐT Công an quận để vào cuộc điều tra, xử lý.



Trong bản tường trình, bà Anh cho hay do có mối quan hệ quen biết nên đã tự ý mang 19 sổ đỏ nói trên cho bà Đ.T.T.L (SN 1979, ngụ tỉnh Quảng Nam) mượn. Bà L. thường nhờ bà Anh tư vấn xử lý hồ sơ chuyển nhượng, thế chấp sử dụng đất và gửi bán 1 số bất động sản.



Thời gian gần đây, bà L. có nhờ bà Anh cho mượn một số sổ đỏ để chứng minh hồ sơ năng lực trong kinh doanh trong thời gian từ 7 đến 10 ngày. Bà Anh đã lấy 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân cho bà L. mượn. Đến ngày 18-8, bà Anh nhận được thông tin do công dân phản ánh, hồ sơ của công dân đang nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã có giấy chứng nhận và các sổ đỏ này đang được cò đất rao bán trên thị trường.



Thấy sự việc bất thường, bà Anh đi xác minh và được biết đây là các sổ đỏ do chính bà cho mượn. Sau đó, bà Anh đã liên lạc qua điện thoại nhưng bà L. không nghe máy, qua công ty tìm thì biết bà L. đã không đi làm từ ngày 14-8. Trong bản tường trình, bà Anh đề nghị các đơn vị có biện pháp giúp thu hồi lại các sổ đỏ đã lỡ cho mượn để hoàn trả lại cho công dân.

Theo B.Vân (NLĐO)