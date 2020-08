Công an điều tra vụ án liên quan đến BTV Ngọc Trinh

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang thụ lý, điều tra vụ án Cố ý gây thương tích có liên quan đến BTV Dương Ngọc Trinh của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).





Ngày 29-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận thông tin Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang thụ lý vụ án Cố ý gây thương tích có liên quan đến bà Dương Ngọc Trinh , biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV).



Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý, điều tra, đơn vị này chưa có quyết định gì thêm liên quan đến vụ việc.



Trước đó, ngày 7-7-2020, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số thuộc VTV đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Dương Ngọc Trinh vì có liên quan tới vụ việc do Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra.



Khán giả truyền hình biết đến BTV Ngọc Trinh trên sóng VTV24 với những chương trình như: Bản tin tài chính, Chuyển động 24h…



Bà Dương Ngọc Trinh (SN1986) đã trở thành BTV đài VTV từ khi còn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, Ngọc Trinh còn nổi tiếng độ sành điệu. Cuộc sống của Ngọc Trinh cũng là chủ đề nhiều người quan tâm dù hiếm khi khán giả thấy cô bật mí. Ngoài công việc, Ngọc Trinh còn phủ đầy trang cá nhân với những khoảnh khắc du lịch sang chảnh, đồ hiệu chất đầy. Có thời gian, nhiều người xôn xao trước hình ảnh nữ BTV này cùng loạt siêu xe trị giá vài chục tỉ đồng. Dù vậy, cô nhanh chóng lên tiếng đính chính đây chỉ là một cảnh quay khi đang đi tác nghiệp của mình.

Theo Linh Linh (NLĐO)