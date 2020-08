Bão số 2 áp sát bờ biển Ninh Bình đến Nghệ An, dự kiến đổ bộ từ trưa 2-8

Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng, vùng tâm bão số 2 sẽ đi vào đất liền giữa Ninh Bình và Nghệ An, trọng tâm là Thanh Hóa từ trưa và chiều 2-8 với gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.



Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó với bão và mưa lũ

Bão giật cấp 10 hướng vào Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ

Ngư dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An dưa thuyền thúng lên bờ tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA



Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng 2-8, TS Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết lúc 7h sáng 2-7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ vĩ Bắc -106,4 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An.



Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão



Do ảnh hưởng của bão, sáng 2-8 ở Hòn Dáu (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.



Ông Khiêm nhận định từ trưa và đầu giờ chiều ngày 2-8 vùng tâm bão đi vào đất liền giữa Ninh Bình - Nghệ An, trọng tâm là Thanh Hóa với gió cấp 6-7, giật cấp 9-10. Các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió cấp 6, gần tâm bão có gió cấp 8, giật cấp 10.



Theo ông Khiêm trong 24 giờ qua bão đã gây mưa lớn ở Hà Tĩnh - Nghệ An. Lượng mưa ở Hà Tĩnh đã đạt 400-500mm, có trạm đạt trên 500mm trong 24 tiếng. Từ sáng 2-8 mưa mở rộng ra đồng bằng Bắc bộ.



Dự báo trong ngày 2-8 Thanh Hóa tới Quảng Bình tiếp tục có mưa từ 100-150mm trong 24 tiếng, có nơi trên 200mm trong 24 tiếng. Ở Bắc Bộ mưa to đến 5-8 với tổng lượng mưa 200-300mm do hoàn lưu bão kết hợp rãnh thấp đi qua khu vực



Đợt mưa do bão số 2 gây ra không có khả năng gây nguy hiểm trên các sông. Tuy nhiên, lưu ý khu vực sông Gianh Quảng Bình có khả năng lên mức báo động 2.



"Mưa tích lũy đến sáng 2-8 đã lên 400-500mm ở Hà Tĩnh, Nghệ An và hết ngày 2-8 sẽ giảm dần. Thanh Hóa đến Tây Bắc vẫn tiếp tục có mưa nên có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh Tây Bắc" - ông Khiêm cảnh báo.



Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, đến 5h sáng 2-8 biên phòng các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.174 tàu thuyền cùng 23.900 người biết thông tin, diễn biến của bão số 2. Tàu thuyền các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An đã vào khu neo đậu, tránh trú bão.



Lúc 7h ngày 2-8 có 1 tàu cá đang neo đậu ở lạch Cờn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trú bão bị sóng đánh chìm, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.



Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến sáng 2-8 các thủy điện lớn tại miền Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đều dưới mực nước cho phép từ 0,41-19,03m.



Các hồ thủy điện miền Trung cũng có mực nước thấp. Riêng thủy điện Khe Bố (Nghệ An) dung tích đạt 90%; thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) mực nước đạt 63,92m so với mực nước dâng bình thường là 70m nhưng do Hà Tĩnh từ hôm 1-8 có mưa lớn nên dự kiến xả thủy điện Hố Hô xả qua tràn từ trưa 2-8 với lưu lượng 100-500m3/giây.



Các hàng quán trên bãi biển Cửa Lò, Nghệ An dọn dẹp đồ đạc tránh bão. Ảnh chụp sáng 2-8 - Ảnh: DOÃN HÒA



Theo ông Nguyễn Như Cường - cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay lúa ở khu vực Bắc Trung Bộ đã cấy xong, cơ bản không ảnh hưởng gì. Khoảng 10.000ha sắp thu hoạch ở giữa miền Trung cũng chưa đáng ngại.



Vùng Bắc Trung Bộ vừa rồi hạn rất khủng khiếp nên lượng mưa như hiện nay chưa ảnh hưởng gì mà còn chống hạn rất tốt. Những diện tích thiếu nước chưa gieo trồng ở Bắc miền Trung có thể nhân đợt mưa do bão số 2 mà có thể trồng cây ngắn ngày.



Ông Cường cho rằng nếu mưa bão không có diễn biến bất thường thì ít thiệt hại đến nông nghiệp. Tuy nhiên, do vùng mưa của bão dịch ra phía Bắc nên cần theo dõi, chống ngập cục bộ một số trà lúa mùa chưa thu hoạch



Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài - phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, tiếp tục đề nghị các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ, tránh xa vùng nguy hiểm của bão.



Với hồ chứa khu vực trung du và miền núi dù lượng nước đang thấp nhưng theo ông Hoài nếu mưa lớn như Hà Tĩnh thì trong 1 đêm hồ chứa nhỏ sẽ đầy nước, đề nghị các đơn vị quản lý hồ trực ban, theo dõi, vận hành hồ chứa phù hợp



Riêng hồ thủy điện Hòa Bình mực nước còn thấp so với mực nước bình thường 0,31m nên ông Hoài đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có báo cáo cụ thể về tình hình các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc để Ban chỉ đạo theo dõi, báo cáo phó thủ tướng cho phép vận hành theo quy trình linh hoạt.



"Chú ý cảnh báo tình trạng lũ trên sông Gianh thường lên nhanh, cuốn trôi tàu thuyền neo đậu ở cửa sông như đã từng xảy ra. Bão số 2 không lớn về gió nhưng mưa có thể gây ảnh hưởng nhiều. Tất cả phải triển khai phòng chống nghiêm túc và xem đây là đợt tập dượt cho phòng chống trong mùa mưa bão" - ông Hoài lưu ý.

Theo TUẤN PHÙNG (TTO)