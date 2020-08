16 ngày không có ca mắc mới, Quảng Ngãi dỡ bỏ một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 24-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra văn bản thực hiện một số biện pháp trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. UBND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành dỡ bỏ một số biện pháp trong phòng chống dịch.





Theo đó, các hoạt động được phép thực hiện bình thường, bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ: ăn, uống, cà phê; các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, tắm biển, bể bơi, trung tâm (sân) thể thao, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động (không tổ chức sự kiện); các cuộc họp, hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc cưới hỏi, viếng tang, liên hoan, tân gia… khuyến cáo thực hiện đơn giản, văn minh, tiến bộ, không tập trung quá 50 người vào cùng một thời điểm.



Hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.



Hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và công dân Quảng Ngãi đến huyện Lý Sơn diễn ra bình thường trở lại.





Các hoạt động vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn chở hàng hóa và công dân Quảng Ngãi đến huyện đảo Lý Sơn được phép hoạt động bình thường. Ảnh: NGUYỄN TRANG



Việc thuyền viên đi bờ, đổi thuyền viên được xem xét cho phép tùy theo điều kiện cụ thể từng trường hợp, song phải được kiểm tra y tế, cách ly và phải có ý kiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Y tế Quảng Ngãi.



Quảng Ngãi vẫn tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người chưa thật sự cần thiết; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, như: karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.



Tiếp tục dừng thực hiện vận chuyển khách từ/ đến các tỉnh, thành và địa điểm đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho số thí sinh còn lại vào các ngày 2, 3, 4-9 như chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Không tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh. Khuyến khích thầy cô hướng dẫn học sinh nâng cao kiến thức bằng hình thức tự học online, trực tuyến, đọc sách, nghiên cứu học tập bằng các chương trình trên mạng xã hội.



Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Ngãi tiếp tục quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch (đường bộ, đường sắt, đường biển); đảm bảo tất cả những người ra, vào tỉnh, người đi từ vùng dịch, đi qua vùng có dịch đều kiểm soát chặt chẽ, nắm thông tin đầy đủ; khi có biểu hiện ho, sốt đều được phát hiện và quản lý kịp thời; tuyệt đối không để lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào tỉnh.



Ngoài các trường hợp đi về từ các bệnh viện thuộc TP Đà Nẵng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì những người đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch (toàn thành phố Đà Nẵng); các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam và các địa phương thuộc tỉnh Hải Dương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, cũng phải áp dụng biện pháp cách ly.



Yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất cần quán triệt, hạn chế tối đa việc cán bộ, công nhân viên, người lao động đi qua, đi về thường xuyên hàng ngày, hàng tuần giữa nơi làm việc với nơi cư trú ở tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng khi đang có dịch.



Việc ăn uống, sinh hoạt trong và ngoài doanh nghiệp, nhà máy phải đảm bảo giữ khoảng cách, thực hiện an toàn trong sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch.



Bên cạnh đó, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục thông tin về cài đặt ứng dụng Bluezone, các yêu cầu phòng, chống dịch; các quy tắc cơ bản nhất như: Giữ khoảng cách tối thiểu khi tiếp xúc, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước khử khuẩn, giảm tiếp xúc khi không cần thiết, đảm bảo mọi công dân đều am hiểu và thực hiện nghiêm túc.

Sở Y tế Quảng Ngãi đã có kết quả xét nghiệm của 342 công dân Quảng Ngãi được đón về từ Đà Nẵng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện các công dân đã được cách ly tập trung. Trước khi kết thúc thời gian cách ly, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với các công dân trên.

Theo NGUYỄN TRANG (SGGPO)