Vụ mang bầu "tâm linh" ở Quảng Nam: "Thần y" chữa hiếm muộn đã bỏ trốn

Trước sự việc chị Nguyễn Thị D. (1988, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) mang bụng bầu “tâm linh” đi sinh được dư luận quan tâm nhiều ngày qua, P.V Báo Công an TP. Đà Nẵng đã về thôn Mỹ Tân (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), nơi “thần y” chữa hiếm muộn cho chị D. tìm hiểu và biết được “thầy” dùng lá cây sa kê làm “thuốc” chữa hiếm muộn.

Chị D. kể lại quá trình được bà Sương chữa trị để mang thai “tâm linh”.



Tiếp xúc với P.V, người dân địa phương cho biết, “thầy” tên là Phạm Thị Nguyên Sương (1996) và không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2018, Sương lấy chồng rồi về xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) sinh sống. Lúc đó, người dân hay tin Sương được “cõi trên” mượn xác để chữa bệnh cho người đời, đặc biệt chữa hiếm muộn. Sau đó, có rất nhiều người trong và ngoài địa phương tìm đến điều trị. Thời gian sau, Sương quay về nhà cha mẹ ruột tại tôn Mỹ Tân tiếp tục “hành nghề”. Biết chuyện, nhiều cặp vợ chồng trong xã chậm con cái cũng tìm đến “thầy” Sương chữa trị nhưng được một thời gian, họ phát hiện bị lừa nên không theo chữa nữa. Chỉ có những người nghe tiếng đồn tìm đến nhờ Sương điều trị, nhất là ngày thứ bảy và chủ nhật người đến khám “nườm nượp”. Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương đã đến nhắc nhở, xử phạt Sương nhưng được đôi ba tháng lại hành nghề cũ.



“Nhiều người ở địa bàn điều trị được vài tháng nhận thấy bị Sương lừa gạt nên không chữa trị nữa. Việc Sương được người “cõi trên” mượn xác thì tôi có thấy, bởi mỗi lần “lên đồng” Sương nói giọng khác, không biết là giả hay thật. Nhưng điều tôi chắc chắn là Sương dùng lá cây sa kê làm “thuốc” cho bệnh nhân, nhiều lần bắt gặp Sương hái lá cây sa kê về xắt nhỏ phơi khô ở sân rồi phân thành nhiều túi nhỏ giao cho bệnh nhân uống. Sau thời gian “hành nghề”, người dân ở đây ai cũng biết chuyện Sương gạt người nên không đến khám. Người sử dụng “thuốc” lâu dài có triệu chứng lạ như rối loạn kinh nguyệt, bụng phình to ra. Giá chữa hiếm muộn cho lần đầu lấy “thuốc” là 3 triệu đồng, điều trị lâu dài sẽ tốn hơn 10 triệu đồng. Nhiều người tìm đến Sương chữa trị người dân có ngăn cản, nhưng họ quá khát khao có con nên bất chấp lời khuyên”, chị T.T.H. (40 tuổi, trú cùng thôn) cho hay.



Chị H. thông tin thêm, điển hình như trường hợp chị N.T.K (33 tuổi, trú cùng thôn), hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm không có con nên đến nhờ “thầy” Sương giúp đỡ. Sau thời gian dùng “thuốc” của Sương cho, chị K. bị mất kinh và có dấu hiệu giống người mang thai. Đáng nói, bụng chị K. phình to gần 10 tháng vẫn chưa sinh nên gia đình đưa đến bệnh viện khám và kết luận chị không có thai, bụng toàn mỡ. Hiện tại chị K. đang ra Huế để điều trị bệnh do những di chứng dùng “thuốc lạ” của Sương cho. Ngoài chữa bệnh hiếm muộn, “thầy” Sương còn chữa được tất cả các bệnh kể cả ung thư cũng từ lá cây sa kê. Sau khi báo chí đưa tin trường hợp người phụ nữ mang bụng bầu “tâm linh” đi sinh nhưng bác sĩ chẩn đoán không có thai do mình chữa trị, Sương đã lặng lẽ rời khỏi địa phương trong đêm, đến nay vẫn chưa thấy về.



Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà chị L.T.T (32 tuổi, trú cùng thôn), người được “thầy” Sương chữa bệnh hiếm muộn để hiểu rõ hơn sự việc. Chị T. kể, vợ chồng chị cưới nhau 12 năm vẫn chưa có con, hay tin Sương chữa hiếm muộn nên tháng 3-2019, vợ chồng chị tìm đến nhờ cậy. Lúc đến, Sương bảo chị thắp hương khấn vái, sau đó Sương “lên đồng” bắt mạch, cho chị uống 1 ly “nước thánh”, sau đó cho lá cây về nhà nấu nước uống. Sau thời gian dùng tôi bị mất kinh nguyệt và có nhiều biểu hiện lạ liền lên thầy bắt mạch kiểm tra bảo đã bắt được tim thai, tiếp tục dùng “thuốc”. Dùng “thuốc” được gần 5 tháng thì tôi cảm nhận mình bị rối loạn kinh nguyệt, đi khám bác sĩ chẩn đoán không có thai, biết bị lừa nên dừng việc chữa trị.



Chị L.T.T kể với P.V chuyện bị Sương lừa gạt.





Ngày 6-7, trao đổi với P.V, Công an xã Đại Phong cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã và Công an huyện Đại Lộc đã vào cuộc điều tra và xác định chị Phạm Thị Nguyên Sương là “thầy” đã chữa bệnh hiếm muộn tâm linh cho chị D. Theo đó, chiều ngày 30-6, lực lượng Công an đến nhà làm việc nhưng chị Sương đã rời khỏi địa phương.



“Bà Sương có hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng trái pháp luật đầu năm 2019 và Công an xã Đại Phong đã nhiều lần nhắc nhở về hành vi này. Ngày 25-10-2019, Công an xã Đại Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Sương và đề xuất Công an huyện Đại Lộc ra quyết định xử phạt hành chính. Sau đó, bà Sương tiếp tục vi phạm nên ngày 14-11-2019, Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Nguyên Sương về hành vi tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng quy định và bà Sương đã nộp phạt. Hiện Công an xã đang vận động bà Sương về làm rõ sự việc”, Công an xã Đại Phong thông tin thêm.



