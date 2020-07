Vụ gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng ở TP.Trà Vinh: Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch, phó chủ tịch cùng 6 cán bộ

Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, Trần Trường Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), và 6 bị can nguyên là cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh.





Nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Diệp Văn Thạnh (trái), nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Trần Trường Sơn bị bắt tạm giam



Ngày 30.6, Viện KSND tỉnh Trà Vinh cho biết đã tiếp nhận kết luận điều tra của Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố bị can Diệp Văn Thạnh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), 6 bị can nguyên là cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh và 7 “cò đất” cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, với số tiền lên đến 70,4 tỉ đồng.



Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, 6 bị can nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh, gồm: Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, nguyên trưởng phòng, hiện công tác tại Đảng ủy P.3); Lê Hữu Lễ (49 tuổi, nguyên phó phòng, hiện là cán bộ Sở TN-MT tỉnh Trà Vinh); Lý Kiến Trung (49 tuổi, nguyên phó phòng); Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi, nguyên chuyên viên, hiện cùng công tác tại Phòng TN-MT), Trần Thanh Sơn (46 tuổi, nguyên chuyên viên, hiện công tác tại UBND P.9), Lâm PhoLa (44 tuổi, công chức địa chính P.7, cùng TP.Trà Vinh) và 7 bị can “cò đất”, gồm: Trần Thanh Vũ (44 tuổi), Huỳnh Công Chúc (51 tuổi), Lê Hoàng Anh (29 tuổi, cùng ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh); Trang Thị Xây (60 tuổi), Phú Thanh Tâm (37 tuổi, cùng ngụ P.6, TP.Trà Vinh); Trần Mười (tên gọi khác là Trí, 44 tuổi, ngụ P.9) và Trầm Ngọc Long (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Ngọc Long) cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 - với mức án tù từ 10 - 20 năm.



Theo kết luận điều tra, trong thời gian đương chức, các bị can trên đã câu kết “cò đất” tìm những người mua đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Sau đó, nhờ hoặc thuê mướn các đối tượng chính sách đứng tên trong hợp đồng mua bán để lập thủ tục chuyển nhượng đất để miễn, giảm tiền sử dụng đất. Hồ sơ hoàn thành, các đối tượng chính sách làm thủ tục tặng cho các chủ đất, gây thất thu ngân sách.



Theo kết quả trưng cầu giám định tài chính 315 bộ hồ sơ, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2009 - 2018, các đối tượng trên miễn giảm tiền sử dụng đất đối với 315 bộ hồ sơ sai quy định gây thất thoát với số tiền 7,4 tỉ đồng. Từ Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh đến cán bộ TN-MT đã tiếp tay cho cò đất, chủ đất gây thất thoát ngân sách. Từ ngày 23.12.2009 - 27.6.2014, bị can Diệp Văn Thạnh đã ký 29 hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất gây thiệt hại hơn 7,5 tỉ đồng. Khi bổ nhiệm Chủ tịch, Thạnh ký tiếp 10 hồ sơ gây thất thoát ngân sách gần 2,7 tỉ đồng. Sau đó, Thạnh ủy quyền cho Trần Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, ký 276 hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất gây thiệt hại hơn 60 tỉ đồng.

Theo Lương Dân (thanhnien)