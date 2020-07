Từ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Trung Nguyên cho rằng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã “tố cáo sai sự thật”, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của Tập đoàn và cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong khi đó, phía bà Thảo cũng lên tiếng “bóc mẽ” bản kết luận giám định này…





Liên quan đến hành vụ án "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông báo kết luận giám định số 193/CSKT (Đ4) ký ngày 18/6/2020.



Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên lại đối đầu kịch liệt. (Ảnh: IT)





Theo kết luận, giám định chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên 5 tài liệu gồm: 3 biên bản và quyết định của đại hội cổ đông (về việc mua cổ phần trong Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp, ngày 7/12/2009); 2 biên bản họp đại hội cổ đông (vào các ngày 3/1/2012, ngày 5/4/2013 và ngày 22/11/2013) và danh sách cổ đông Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên đều do ông Vũ và bà Thảo ký.



Tập đoàn Trung Nguyên bác bỏ mọi cáo buộc



Trên website https://trungnguyenlegend.com, chiều tối 28/7 có phát đi thông cáo do bà Võ Thị Hà Giang - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Trung Nguyên ký. Theo văn bản này, bà Giang cho rằng: "Trong suốt gần 5 năm qua, bà Thảo luôn dựng chuyện, thường xuyên bịa đặt tố cáo sai sự thật một cách có hệ thống, có chủ đích nhằm phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung Nguyên; hủy hoại đến danh dự, uy tín của ông Đặng Lê Nguyên Vũ".



Cụ thể, theo thông cáo của Tập đoàn Trung Nguyên, thời gian qua bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã liên tục làm đơn tố cáo, tố giác tội phạm đến các cơ quan điều tra từ Trung ương đến địa phương để tố giác hành vi "làm giả giấy tờ" tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên. Mục đích của việc này là để "kéo dài thời gian tranh chấp" tại tòa án Bình Dương để tiếp tục sử dụng chiếm giữ trái phép chi nhánh Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang để khai thác, hưởng lợi càng lâu càng tốt…



"Có thể nói, đây là âm mưu hình sự hóa mọi tranh chấp pháp lý của bà Thảo với Trung Nguyên để tiếp tục phá hoại, gây nguy hiểm cho tập đoàn", văn bản nêu rõ.



"Với các kết luận giám định từ cơ quan điều tra nêu trên, Tập đoàn Trung Nguyên một lần nữa khẳng định: Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên và cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoàn toàn không có bất kỳ hành vi giả mạo chữ ký, giả mạo tài liệu của cơ quan, tổ chức", trích thông cáo từ Tập đoàn Trung Nguyên.





Thông cáo báo chí tố bà Lê Hoàng Diệp Thảo phát ra từ Tập đoàn Trung Nguyên (ảnh chụp màn hình).





Cũng tại văn bản này, phía Tập đoàn Trung Nguyên cũng liệt kê ra những lần bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng "vu khống" đến Tập đoàn Trung Nguyên và cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cụ thể như: Tố cáo ông Vũ lập tôn giáo lạ; tố cáo Trung Nguyên trốn thuế; tố cáo danh sách 17 cán bộ chủ chốt cấp cao của Trung Nguyên thao túng, chiếm đoạt tài sản công ty; tố cáo ông Vũ tham gia tổ chức Việt Tân tại Mỹ.



"Bà Thảo đang cố dựng lên thuyết âm mưu và tuyên truyền về nhóm người, nhóm lợi ích tại Trung Nguyên đang khống chế ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Để phục vụ thuyết âm mưu này, bà Thảo luôn dựng chuyện, vu cáo… nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ tài sản và giành quyền quản lý, điều hành Tập đoàn Trung Nguyên", thông cáo từ Tập đoàn Trung Nguyên nêu.



Bà Lê Hoàng Diệp Thảo "phản pháo"



Trao đổi với Dân Việt chiều tối 28/7, bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định: "Thông báo kết luận giám định" (do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ký ngày 18/6/2020) gửi cho đương sự Nguyễn Duy Phước là bản thông báo giám định chữ ký trong những tài liệu không liên quan đến vụ án "làm giả tài liệu" đã được khởi tố tại Bình Dương.





Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định: "Tài liệu làm giả bị khởi tố một đằng, kết quả giám định tài liệu lại một nẻo".





Cụ thể, liên quan đến nội dung Thông báo kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương do thượng tá Bùi Phạm Hải ký, luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo là ông Đặng Ngọc Hoàng Hưng cung cấp thông tin như sau:



Thứ nhất: Tài liệu mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bình Dương giám định là nhóm tài liệu A, trong khi tài liệu làm giả trong vụ án hình sự đã bị khởi tố là nhóm tài liệu B.



"Theo như nội dung mà báo chí đưa tin ngày 28/7/2020, dựa trên văn bản Thông báo kết luận giám định số 193/CSKT (Đ4) ký ngày 18/6/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì cơ quan này đã lấy các tài liệu khác để giám định (những tài liệu này hoàn toàn không liên quan đến nội dung tố cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo)", ông Hưng thông tin.



Theo ông Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bình Dương đã lấy các tài liệu, gồm: Biên bản và quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 7/12/2009 và các biên bản họp đại hội cổ đông vào các ngày 3/1/2012, ngày 5/4/2013 và ngày 22/11/2013. Nhưng những tài liệu này hoàn toàn khác và không liên quan gì với tài liệu mà Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiến hành giám định và kết luận là cắt ghép, giả mạo đó là Biên bản họp ĐHĐCĐ không ngày, đề tháng 12/2011 (gọi là nhóm tài liệu B).



"Do đó, văn bản "Thông báo kết luận giám định" đã kết luận về việc giám định các tài liệu hoàn toàn không liên quan đến nội dung tố cáo", ông Hưng cho hay.



Thứ hai: Việc cung cấp và đăng tải những thông tin này trên một số tờ báo là một cách truyền thông lập lờ, đánh tráo sự việc, hoàn toàn không đúng với bản chất vụ án".



"Là người tố giác vụ việc làm giả này, nhưng đến nay, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương. Trong khi Cơ quan Cảnh sát điều tra lại có văn bản trả lời ông Nguyễn Duy Phước (là người bị tố cáo trong vụ án đã bị khởi tố hình sự) về kết quả giám định tài liệu được cho là có liên quan tới vụ án. Như vậy, nếu đúng là Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương tiến hành giám định và có các kết luận trả lời cho ông Nguyễn Duy Phước như trong văn bản số 193/CSKT (Đ4) ký ngày 18/6/2020 để làm căn cứ cho kết quả điều tra tại vụ án đã bị khởi tố, thì việc cung cấp và đăng tải thông tin như vậy đã hoàn toàn sai lệch, gây nhầm lẫn kiểu "lập lờ đánh lận con đen", tạo dư luận bất lợi đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ảnh hưởng tiến trình xử lý vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận này", ông Hưng khẳng định.





Vì sao bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo vụ án "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"?



Theo tìm hiểu của Dân Việt, trong quá trình TAND tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết tranh chấp giữa bà Thảo và phía TNG, ngày 27/3/2018 ông Nguyễn Duy Phước (đại diện cho TNG) có nộp cho Tòa án 2 tài liệu: (1) Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên không đề ngày, chỉ đề tháng 12/2011; và (2) Quyết định của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên không đề ngày, chỉ đề tháng 12/2011.



Sau khi được tiếp cận các tài liệu, bà Thảo nhận thấy cả 2 tài liệu này đều là giả mạo, nên ngày 28/9/2018, bà Thảo đã gởi Đơn tố cáo chứng cứ giả mạo và đề nghị trưng cầu giám định các tài liệu mà TAND Bình Dương đã thu thập từ phía ông Nguyễn Duy Phước cung cấp.



Sau đó, Tòa án tiến hành trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và các kết quả giám định số 14/C09-P5 ngày 30/01/2019 và 92/C09-P5 ngày 24/05/2019 của Viện Khoa học hình sự thể hiện các tài liệu này không đồng nhất, thể hiện dấu hiệu cắt ghép, giả mạo.



Cụ thể, nội dung kết luận:



+ Tài liệu về Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên giữa tài liệu của Phước nộp và Phòng ĐKKD cung cấp là không được photocopy cùng nhau, có dấu hiệu bị cắt ghép giả mạo.



+ Tài liệu về Quyết định của ĐHĐCĐ của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên giữa tài liệu của Phước nộp và Phòng ĐKKD cung cấp là được photocopy từ một nguồn gốc (trừ các chữ số ngày tháng năm).



+ Các chữ "Công ty CP Cà Phê Trung Nguyên" ở dòng chữ in thứ 10 tính từ trên xuống tại trang 2 trên mẫu cần giám định ký hiệu A bị cắt ghép.





https://danviet.vn/vo-chong-vua-ca-phe-trung-nguyen-lai-doi-dau-kich-liet-20200729031717428.htm



Theo Quốc Hải (Dân Việt)