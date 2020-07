Triệt phá 'xưởng' làm súng quy mô lớn ở Hải Phòng

Các nghi phạm khai nhận mở một xưởng sản xuất, chế tạo trái phép các loại súng dạng súng quân dụng như súng K54, K59 để mang đi bán ở Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều tỉnh lân cận.



Ban chuyên án khám xét "xưởng" sản xuất súng vừa bị triệt phá - Ảnh: CA cung cấp





Ngày 20-7, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa phát hiện, triệt phá một xưởng sản xuất súng với quy mô lớn.



Qua công tác nắm tình hình, trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự phát hiện Trần Quốc Tân (40 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tân bán cho những người ở Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận các loại súng như K54, K59, Shotgun và các loại súng có tính sát thương tương tự.



Sau một thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện Tân còn có biểu hiện chế tạo trái phép các loại súng dạng súng quân dụng. Phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để triệt phá "xưởng" sản xuất và đường dây buôn bán súng do Tân cầm đầu.





Cơ quan công an thu giữ rất nhiều chi tiết của súng đang được các nghi phạm làm dở cùng thiết bị máy móc chế tạo súng - Ảnh: CA cung cấp





Ngày 17-7, các chiến sĩ trong ban chuyên án đã bất ngờ đột nhập vào "xưởng" sản xuất súng của Tân và bắt giữ nghi phạm này cùng một người khác đang giấu 2 khẩu súng trong bao tải và một số viên đạn chuẩn bị mang đi tiêu thụ.



Khám xét tại "xưởng" sản xuất súng này, công an thu giữ 1 máy hàn, máy làm lũa và đầu mài, eto bằng kim loại, nhiều thanh sắt dạng hộp, nhiều ống inox hình tròn, 2 thùng sơn bên trong chứa máy mài và nhiều lưỡi mài… dùng để chế tạo súng. Cơ quan công an thu giữ rất nhiều chi tiết của súng đang được các nghi phạm làm dở cùng thiết bị máy móc chế tạo súng.



Ngoài ra, công an còn thu giữ tại bãi đất trống gần xưởng sản xuất súng này một bao tải bên trong chứa nhiều thanh kim loại, lò xo, mảnh kim loại có hình dạng kích thước khác nhau.





Hai khẩu súng ngắn chuẩn bị được mang đi tiêu thụ bị bắt giữ - Ảnh: CA cung cấp





Trưng cầu giám định đối với 2 khẩu súng thu giữ được, kết quả sơ bộ từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định: đây là súng ngắn sử dụng đạn của loại súng K59.



Kết quả đấu tranh ban đầu, Tân khai đã lên YouTube tìm kiếm và xem các video dạy chế tạo súng. Tân đã rủ Phạm Văn Hữu (trú tại quận Lê Chân) cùng tham gia chế tạo súng.



Hai nghi phạm đã vẽ mô hình súng ra giấy và miếng Inox theo hình vẽ tạo các phôi rồi ráp lại các vật liệu chế tác thành cấu tạo khẩu súng. Quá trình chế tạo, các nghi phạm thuê xưởng cơ khí khác để tiện nòng súng. Mỗi khẩu súng được các nghi phạm bán với giá 6-7 triệu đồng.

Theo THÂN HOÀNG (TTO)