Triệt phá 2 ổ nhóm chuyên trộm cắp xe SH ở Hà Nội, bắt giữ 5 đối tượng

Công an quận Nam Từ Liêm vừa liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp xe máy, bắt giữ 5 đối tượng.





5 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp





Trưa 5.7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trong khoảng thời gian gần đây, trên địa bàn quận đã xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ. Xác định các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp và có tổ chức, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án nhanh chóng đấu tranh triệt phá, bắt giữ ổ nhóm đối tượng trên.



Ngày 2.7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đã triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp.



Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Bùi Duy Bắc (sinh năm 1991; HKTT: Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương), Phan Văn Trung (sinh năm1991, HKTT: Phú Trạch, Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội), Trần Tuấn Trang (sinh năm 1989, HKTT: An Thịnh, Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang), Nguyễn Bá Khiêm (sinh năm 1988; HKTT: Lê Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội), Đặng Tiến Nghĩa (sinh năm 1992, HKTT: Chùa Bặt, Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội).



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên Trần Tuấn Trang cùng Nguyễn Bá Khiêm đã lên kế hoạch trộm cắp xe máy. Các đối tượng thường chọn các khu trọ đông người, mất cảnh giác, không khóa cửa để trộm cắp tài sản.



Liên tiếp trong các ngày 15 - 16.3, Trang và Khiêm đã lấy trộm 2 chiếc xe Honda SH tại địa bàn quận Nam Từ Liêm. Sau đó, Trang đã nhờ Bùi Duy Bắc bán cho Đặng Tiến Nghĩa.



Đấu tranh khai khác, Công an quận Nam Từ Liêm cũng làm rõ ngày 23.6, Bùi Duy Bắc và Phan Văn Trung đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy tại trước cửa siêu thị Vinmart (số 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) và tại trước cửa hàng Circle K (số 53 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Số xe lấy trộm được các đối tượng đều bán lại cho Đặng Tiến Nghĩa.



Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.



https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-2-o-nhom-chuyen-trom-cap-xe-sh-o-ha-noi-bat-giu-5-doi-tuong-817354.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)