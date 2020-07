Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

(GLO)- Ngày 2-7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung





6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Việt Nam đã sớm ngăn chặn, khống chế được dịch Covid-19, tạo tiền đề để đất nước đề ra các quyết sách, đưa nền kinh tế từng bước phát triển ổn định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tăng 1,81%; xuất siêu đạt mức 4 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt 850,3 ngàn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 33% GDP; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 2,71%... Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II-2020 giảm 5,8% so với quý trước; 6 tháng đầu năm ước giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 3,7 triệu lượt người, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm 2019.



Tại Gia Lai, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng bị tác động mạnh mẽ. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 2.090 tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán Trung ương giao, bằng 40,2% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 250 triệu USD, bằng 39,68% kế hoạch, giảm 1,96% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, ước có 358.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu du lịch ước đạt 185 tỷ đồng, giảm 29%...



Tại hội nghị, Chính phủ và các địa phương đã thảo luận các kịch bản, các giải pháp để thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, không để đổ gãy nền kinh tế.



Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trong bối cảnh hiện nay, cả nước phải tận dụng tốt cơ hội để triển khai 2 nhiệm vụ kép đó là: vừa kiên quyết không để dịch Covid-19 quay lại nước ta vừa tiến công mạnh mẽ để phát triển kinh tế, phục hồi tăng trưởng. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công nhằm đáp ứng được yêu cầu đề ra; mở rộng thị trường quốc tế, thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật và cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có giải pháp mạnh hơn, đồng bộ hơn để vực dậy khu vực dịch vụ, du lịch; xử lý nghiêm những bộ phận, cán bộ gây nhũng nhiễu, tiêu cực với doanh nghiệp và người dân...

Trần Dung