Tăng cường rà soát, chấn chỉnh an toàn giao thông 6 tháng cuối năm

Tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiếu số

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 227/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020.



Quyết tâm giảm 10% tai nạn giao thông



Thông báo nêu rõ các tháng cuối năm 2020 với quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép: tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, dần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.



Dự báo nhu cầu giao thông vận tải nội địa đã phục hồi và có xu thế gia tăng mạnh; đặc biệt, cả nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng đặt ra áp lực lớn với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia quyết tâm phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông cả năm 2020 tối thiểu 10% cả về số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019.



Để thực hiện được mục tiêu này, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.



Cụ thể, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe,” đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; kiên quyết xử lý điểm đen về tai nạn giao thông; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị xây dựng kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021.



Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương có tình hình phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao; chú trọng kiểm tra công tác đăng kiểm phương tiện và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, an toàn đường thuỷ nội địa, phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông để tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão, nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng An toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9/2020), cũng như những tình huống đột xuất về trật tự an toàn giao thông.



Bảo đảm an toàn giao thông công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia



Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn giao thông các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia như dự án thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành...; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đối với dự án nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài trong điều kiện hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường; khẩn trương hoàn thành để đưa vào khai thác tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, tuyến đường bộ cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, Bến Lức-Long Thành.



Bộ Giao thông Vận tải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất để phát hiện, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông về đường thuỷ nội địa; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; thực hiện thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện quy định pháp luật đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng FC và hạng E tại các địa phương.



Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, lái xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường, người đi môtô-xe máy vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm; cương quyết trấn áp những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ, tội phạm trên các tuyến giao thông; có chuyên đề kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và tải trọng đối với lái xe, chủ xe ôtô tải, xe đầu kéo, xe container.



Đồng thời, Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn giao thông kết nối, chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an, phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ, địa bàn trọng điểm.



Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu đề xuất các quy định nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh trong Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.



Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp đầu năm học mới 2020-2021; phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm “Giữ trọn ước mơ” cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021; triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với chương trình giáo dục an toàn giao thông cho bậc học mầm non.



Nâng cao ý thức người tham gia giao thông



Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe;” không phóng nhanh, vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy...; tham gia giao thông an toàn trong điều kiện thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.



Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên tuyên truyền các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người đi xe môtô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn.



Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chống xe dù, bến cóc; an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; kinh doanh vận tải; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã phát huy vai trò các đoàn thể chính trị-xã hội vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông; không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè; đồng thời thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm, cương quyết cưỡng chế, trấn áp những đối tượng chống người thi hành công vụ.



Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện các giải pháp đột phá về chống ùn tắc giao thông, đặc biệt tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm như dự án Đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội, đường Vành đai 4, 5 (Hà Nội); Bến Thành-Suối Tiên, đường Vành đai 3, 4 (thành phố Hồ Chí Minh).



Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ xe buýt; có phương án sắp xếp hợp lý các hoạt động dân sinh trên vỉa hè, lòng đường đồng thời cương quyết xử lý mọi trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông; xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động đường thông, hè thoáng đến cấp phường, thị trấn.



Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo kiểm tra, làm rõ phản ánh của báo chí về tình trạng mất 1.500 tấm chống lóa trên Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật đề nghị khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN/Vietnam+