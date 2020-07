Tạm giữ đối tượng giả danh PV Báo Thanh Niên

Khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng xe do chạy quá tốc độ, Nguyễn Đình Nam dùng chiếc thẻ giả có ghi chữ 'Chuyên viên Báo Thanh Niên', trên thẻ còn sử dụng logo và con dấu giả mạo Báo Thanh Niên.



Chiếc thẻ giả mạo PV Báo Thanh Niên mà Nguyễn Đình Nam sử dụng - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp



Ngày 15.7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Nam (36 tuổi, trú H.Lương Tài, Bắc Ninh) để điều tra hành vi giả danh, sử dụng giấy tờ giả mạo.



Khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, Nam điều khiển ô tô BS 30E - 684.73, lưu thông trên QL18A, đoạn qua H.Đầm Hà, bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng xe do chạy quá tốc độ 23 km/giờ.



Đáng chú ý, khi xuống xe, Nam đã dùng chiếc thẻ giả có ghi chữ “Chuyên viên Báo Thanh Niên”, trên thẻ còn sử dụng logo và con dấu giả mạo Báo Thanh Niên.



Nhận thấy Nguyễn Đình Nam có hành vi sử dụng thẻ giả mạo, lực lượng CSGT đã bàn giao đối tượng này cho Công an H.Đầm Hà để tiếp tục điều tra.



Tại cơ quan công an, Nam khai là nhân viên lái xe của một doanh nghiệp. Từ tháng 2.2019, Nam làm chiếc thẻ trên để khi vi phạm trên đường thì xuất trình xin lực lượng CSGT. Trong gần 1 năm qua, Nam đã 10 lần dùng chiếc thẻ giả mạo xin được lực lượng CSGT bỏ qua vi phạm.



Hiện, Nam đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng về việc có hay không đối tượng dùng thẻ giả mạo của Báo Thanh Niên đến làm việc với các cơ quan chức năng.

