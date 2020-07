Quảng Ngãi: Dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông

Nghi bạn nhậu bỏ bùa khiến cha mình chết, người đàn ông ở Quảng Ngãi cầm rựa chém nạn nhân tử vong rồi vứt xác xuống sông để phi tang.



Nghi phạm Phạm Văn Soi tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp





Sáng 7-7, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại địa phương đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 2-7, ông Phạm Văn Soi, Phạm Văn Cua, Phạm Văn Nghề và Phạm Văn Lối (cùng trú xã Ba Lế, huyện Ba Tơ) ngồi uống rượu với nhau.



Trong lúc ăn nhậu, Soi cho rằng ông Lối đã bỏ bùa khiến cha của ông chết. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông Lối bực tức đấm vào mặt ông Soi rồi bỏ đi. Thấy vậy, Nghề và Cua bức xúc nên lao vào đánh ông Lối.



Sau khi bị ông đánh, Soi chạy vào nhà lấy cây rựa đuổi theo chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Soi kéo thi thể ông Lối vứt xuống sông Liên (xã Ba Lế, huyện Ba Tơ).



Công an Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự Soi, Nghề và Cua để điều tra.



Trước đó, sáng 4-7, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Lối nên trình báo cơ quan chức năng.



Nhận tin báo lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và xác định nạn nhân là Phạm Văn Lối (xã Ba Lế, huyện Ba Tơ).



