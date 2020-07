Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Tập trung đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm

(GLO)- Sáng 23-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các thành viên BCĐ 138, BCĐ 389 của tỉnh.



Theo báo cáo của Bộ Công an (cơ quan Thường trực BCĐ 138/CP), trong 6 tháng đầu năm nay, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt công tác phòng-chống tội phạm; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi cộm về trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, tội phạm liên quan đến băng nhóm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đã điều tra, khám phá 19.720 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, bắt 45.004 đối tượng; triệt phá 1.013 băng nhóm các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.886 đối tượng truy nã. Phát hiện, đấu tranh 11.214 vụ/11.229 tổ chức, cá nhân phạm tội về kinh tế; 227 vụ buôn lậu; 123 vụ/259 tổ chức, cá nhân phạm tội về tham nhũng, chức vụ…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Ngọc Sang



Cũng trong 6 tháng đầu năm, BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 75.264 vụ việc vi phạm (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách nhà nước gần 11.300 tỷ đồng (tăng 83%), khởi tố 1.128 vụ (giảm 14%) và 1.346 đối tượng (giảm 13%).



Tại Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã thụ lý 876 vụ, 1.099 bị can (có 275 vụ, 323 bị can năm 2019 chuyển sang); khởi tố 561 vụ, 771 bị can; kết luận chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 379 vụ, 614 bị can. Viện Kiểm sát truy tố 356 vụ/672 bị can; Tòa án các cấp xét xử 295 vụ/458 bị cáo. Phát hiện 137 vụ, 157 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; bắt 87 vụ, 118 đối tượng phạm tội về ma túy... Đối với công tác phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.171 vụ vi phạm, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 914 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 17 tỷ đồng, khởi tố 37 vụ/32 đối tượng.

Các đại biểu tại điểm cầu Gia Lai lắng nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Sang



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia. Đặc biệt, tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, “tín dụng đen”, buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, rác thải độc hại, sản xuất kinh doanh hàng giả...

NGỌC SANG