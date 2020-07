(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Phó Thủ tưởng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và thành viên Ban ATGT tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Hòa

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-6-2020), cả nước xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm cả 3 chỉ số: giảm 1.595 vụ (giảm 19%), giảm 568 người chết (giảm 14,91%), giảm 1.419 người bị thương (giảm 22,32%).

Riêng tại Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 167 vụ TNGT, làm chết 120 người, bị thương 152 người; so với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm 22 vụ (giảm 11,64%) giảm 6 người chết (giảm 4,76%), giảm 26 người bị thương (giảm 14,61%). Tuy nhiên, TNGT đặc biệt nghiêm trọng tăng 50% về số vụ và số người chết; TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tỉ lệ cao (chiếm 97,01%), TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số diễn biến phức tạp và gia tăng mức độ nghiêm trọng (47,31%). Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự đã phát hiện, lập biên bản 52.528 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 47.101 trường hợp với số tiền gần 22 tỷ đồng; tạm giữ 146 ô tô, 9.474 mô tô, tước 1.519 giấy phép lái xe. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: tốc độ (7.007 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (5.290 trường hợp), không giấy phép lái xe (3.314 trường hợp), vi phạm về nồng độ cồn (1.554 trường hợp), sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích khác (11 trường hợp)…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai-Kpă Thuyên phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Hòa

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã báo cáo tình hình TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy và TNGT liên quan đến thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất Bộ Giao thông-Vận tải quan tâm chỉ đạo, sớm cho khởi công Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu quốc lộ 25-Dự án thành phần 3 (đoạn Km126 đến Km147) đoạn qua địa bàn huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, mặc dù 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng phải dàn trải tham gia chống dịch nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện kiềm chế hiệu quả TNGT. Trong đó, nổi bật là triển khai nhiệm vụ của Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe” với việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100...

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ đạo từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành và địa phương cần siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; công tác đăng kiểm. Bên cạnh đó, tăng cường xử lý các “điểm đen” TNGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Bộ Giao thông-Vận tải tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về bảo đảm TTATGT, trong đó tập trung xây dựng Dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) để Chính phủ trình Quốc hội; Bộ Công an hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm Trật tự, An toàn giao thông Đường bộ. Phó Thủ tướng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cho các bộ, ngành và các địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng cuối năm và yêu cầu cả nước phải nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu kéo giảm 10% số vụ, số người thương vong do TNGT; thực hiện nghiêm chủ đề Năm ATGT 2020 "Đã uống rượu bia, không lái xe"… Đặc biệt là đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...