Phá đường dây cho vay nặng lãi qua app của người Trung Quốc

Công an quận 4, TP.HCM vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua app và đang lập hồ sơ để xử lý nhóm này.



Tránh xa app cho vay nặng lãi

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự băng cho vay nặng lãi, chiếm dụng nhà con nợ

Nhóm người tại cho vay qua app - Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 27-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận 4, TP.HCM đang xác minh, lập hồ sơ xử lý vụ việc có dấu hiệu cho vay nặng lãi qua app.



Theo nguồn tin, chiều 20-7 Đội Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM và Công an phường 12, quận 4 kiểm tra hành chính tòa nhà trên đường Đoàn Như Hài.



Tại đây, công an phát hiện Tian Yi Gui (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận 4) cùng 6 người khác đang hoạt động cho vay tiền qua app tại một công ty đầu tư tư vấn tài chính do Tian Yi Gui điều hành.



Vụ việc có dấu hiệu cho vay nặng lãi bằng hình thức thông qua app điện thoại. Công ty này sử dụng 2 app là ABLOAN và VNCARD để cho vay.



Cách thức nhóm này cho vay như sau: nhân viên trong công ty sẽ gọi điện cho khách hàng để tư vấn về việc vay vốn. Nếu khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ cung cấp đường dẫn để khách cài đặt app trên điện thoại.



Nơi làm việc của nhóm này - Ảnh: công an cung cấp





Sau đó, khách hàng sẽ làm theo các thao tác mà nhân viên hướng dẫn. Khách phải cung cấp đầy đủ thông tin như: chụp hình CMND, quay hình khuôn mặt đang chuyển động, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thông tin làm việc và cuối cùng là cung cấp đầy đủ thông tin người thân.



Hệ thống app tự động xử lý và chuyển tiền về tài khoản mà khách hàng cung cấp khi hồ sơ đạt yêu cầu. Hồ sơ vay 2 triệu đồng thì công ty giữ lại tiền lời là 800.000 đồng (tương đương 40% số tiền vay).



Thời gian vay là 8 ngày, tương đương lãi suất 5%/ngày. Nếu qua 8 ngày, khách không trả đủ 2 triệu đồng thì phải chịu phí phạt là 4% số tiền vay/ngày (tương đương 80.000 đồng/ngày).



Số tiền tối đa mà mỗi khách hàng được vay là 5 triệu đồng nhưng số thực mà khách nhận được chỉ 3,5 triệu đồng.



Công ty này có 3 bộ phận thu hồi nợ và chuyên gọi điện đe dọa, chửi bới khách hàng và người thân của khách khi không trả tiền hoặc trễ hạn. Chưa hết, bộ phận này còn có nhiệm vụ ghép ảnh khách hàng đăng lên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để bêu riếu.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 11 laptop, 10 điện thoại di động, 1 bộ phát sim 4G, 1 đầu camera... của nhóm này để xác minh.

Theo MINH HÒA - THÁI AN (TTO)