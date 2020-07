Nhìn khiếm nhã bạn gái và một vụ án mạng!

Trong bàn nhậu có bạn gái ngồi cùng, bàn bên có người nhìn. Rượu bia vào rồi thì cho rằng nhóm người đó nhìn khiếm nhã bạn gái, Đặng Anh Tú dùng hung khí chém tử vong một thanh niên.





Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng chém chết người vì mâu thuẫn khi ăn nhậu



Không chỉ Đặng Anh Tú, cả nhóm ngồi cùng bàn với Tú đều lao vào chém nhau, Tú là người có nhát chém chí mạng.



Tuổi đời mới 24, tương lai của Tú có thể là án tử, thoát án tử thì chỉ có mãi mãi là tù tội. Mất một đời người vì máu côn đồ cộng thêm với bia rượu.



Đọc báo, nghe đài thấy có những thông tin chém giết và những mạng người bị tước đoạt vì những lý do lãng nhách. Họ không coi mạng người ra gì và cũng không coi mạng mình ra gì.



Có trường hợp thấy người khác nói chuyện to tiếng trong quán nhậu, xuống tay chém giết.



Thấy người khác chạy xe máy nẹt pô lớn tiếng, cũng đâm chém.



Thấy người khác chọc ghẹo vợ mình, người đàn ông U60 đã dùng điếu cày đánh chết nạn nhân. Nhiều người bị giết chết vì dám trêu ghẹo vợ người khác, không chỉ một trường hợp.



Có trường hợp đâm chết người vì mời bia không uống. Lại có trường hợp chém chết bạn vì không chịu trả tiền nhậu. Đã rượu bia vào thì chuyện gì cũng có thể dẫn đến đâm chém.



Ngày 12.7, Khiêu Văn Bình nhậu tại nhà một người bạn ở xã Long Hữu (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Sau đó, Bình đi về ngang qua quán nhậu ở ấp 12 (xã Long Hữu) thấy cậu ruột đang đánh nhau với một số thanh niên. Bình vào can trong lúc ẩu đả, Bình lấy con dao chém vào người N.V.T. (sinh năm 1991) tử vong.



Không chỉ những vụ ẩu đả đường phố, quán nhậu, còn nhiều vụ bạo lực do mâu thuẫn trong gia đình, cha mẹ, anh em, vợ chồng. Điển hình như vụ xảy ra ở Đắk Nông, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng đã dùng súng bắn 1 phát và đầu vợ, 2 phát vào vùng cổ của mẹ vợ rồi tự bắn vào cổ mình tự sát.



Chưa kể những vụ côn đồ lao vào bệnh viện, hành hung, đâm chém y - bác sĩ.



Chém người quá dễ, tù tội quá dễ.



Để hạn chế những vụ bạo lực, để xã hội bớt sinh ra những kẻ côn đồ, đương nhiên phải cần đến giáo dục, từ gia đình đến trường học và xã hội. Nhưng cần tính đến bổ sung quy định tăng nặng hình phạt với những hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hành vi liên quan đến án mạng.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nhin-khiem-nha-ban-gai-va-mot-vu-an-mang-821474.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)