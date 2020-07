Lũ lớn trên thượng lưu các sông, khẩn trương ứng phó với lũ quét

Dự báo từ ngày 20-22.7 có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lớn khiến nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, cần khẩn trương chủ động ứng phó.



Mưa lũ lịch sử Trung Quốc có mối liên hệ gì với thời tiết ở Việt Nam?

Lực lượng cứu hộ giúp dân nỗ lực tìm kiếm những người bị vùi lấp do lũ quét tại Yên Bái. Ảnh: Sơn Tùng



Ngày 19.7.2020, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã gửi công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc triển khai các giải pháp ứng phó với nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.



Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 19.7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ, có nơi trên 150mm/24giờ; đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.



Từ ngày 20-22.7, trên khu vực thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2m-4m; đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Chảy và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1.



Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên.



Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất.



Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.



Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.



Chủ động triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.



Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đập và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra...



https://laodong.vn/xa-hoi/lu-lon-tren-thuong-luu-cac-song-khan-truong-ung-pho-voi-lu-quet-820758.ldo

Theo Vũ Long (LĐO)