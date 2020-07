Lời khai của đối tượng sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng ở Sơn La

Do nghi ngờ hàng xóm dùng bùa ngải để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên Lò Văn Niên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước.



Bắt được nghi phạm đánh chết hàng xóm, bỏ trốn vào rừng

Dùng chó nghiệp vụ truy bắt người đàn ông đánh chết hàng xóm, bỏ trốn vào rừng

Đối tượng Lò Văn Niên bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an Sơn La





Sáng 2.7, theo Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 11h30 ngày 1.7, tại bản Ngà, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự huyện cùng các lực lượng tại chỗ đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Niên (sinh năm 1984, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha) về hành vi giết người.



Hiện, đối tượng Niên đã được di lý về Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 30.6, ông Lò Văn N. (sinh năm 1975, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu.



Ngay sau khi gây án Niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông N. được người dân đưa đi viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.



Sau 28 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương; bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng khi y lẩn trốn trong rừng.



Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Niên khai nhận vào sáng 30.6, lợi dụng ông Lò Văn N. đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu dẫn đến ông N. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.



Về nguyên nhân gây án, Lò Văn Niên khai do nghi ngờ ông N. dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước.



Trong chiều 1.7, ông Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Châu đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho 2 tập thể, 13 cá nhân về thành tích đột xuất trong đấu tranh với tội phạm hình sự.



https://laodong.vn/phap-luat/loi-khai-cua-doi-tuong-sat-hai-hang-xom-roi-bo-tron-vao-rung-o-son-la-816654.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)