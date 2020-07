Lộ diện nhân vật "bí ẩn" dạy Văn Kính Dương bào chế ma túy

Liên quan đến nhân vật bí ẩn được cho là tên Tom hướng dẫn Văn Kính Dương bào chế ma tuý, bị cáo Lê Văn Mang đã bất ngờ khai "không có Tom nào cả, mà chính là bị cáo Kỳ Nam".





Chiều nay 16.7, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Văn Kính Dương (39 tuổi, quê Hà Nội) và người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc "Miu" 26 tuổi, quê Hải Phòng) cùng các đồng phạm về các tội Sản xuất, Buôn bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức...



Sau khi đại diện VKS công bố xong bản cáo trạng, các bị cáo lần lượt xác nhận bản cáo trạng này giống như bản các bị cáo đã được nhận. HĐXX tiến hành thẩm vấn các bị cáo.



Theo hồ sơ điều tra, người đàn ông "bí ẩn" tên Tom có vai trò quan trọng, cung cấp nguyên liệu và công thức sản xuất ma túy cho Dương để được chia tỷ lệ hắn 7, Dương 3. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại toà Dương đều khai không biết nhân thân Tom, ông ta là người nước nào và sống ở đâu, "chỉ biết có thể nói tiếng Việt"... nên cảnh sát chưa đủ manh mối truy bắt.



Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 diễn ra tháng 5.2019, Dương khai không hề biết mặt người bí ẩn tên Tom dù chính người này chuyển tiền chất và chỉ dẫn cách thức bào chế thuốc lắc. Dương có chuyển cho Tom 1 lần 200.000 USD nhưng không trực tiếp đưa. "Tom chưa một lần nào trực tiếp tới lấy tiền mà nhờ người làm hộ việc này", bị cáo Dương cho biết.



Ngoài ra, Dương cho biết anh là người thuê địa điểm, mua trang thiết bị và hóa chất. Đồng thời, Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân cùng 4 người khác để điều chế ma túy.





Bị cáo Lê Văn Mang tại tòa (bên trái). Anh: Anh Tú



Tuy nhiên, tại phiên tòa chiều 16.7, bị cáo Lê Văn Mang bất ngờ khai: "Không có nhân vật nào tên là Tom hết, người đó chính là bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam".



HĐXX cũng đã đối chất Nam ngay sau đó, Nam thừa nhận lời khai của Mang là đúng. Nam cho biết lý do biết điều chế sản xuất là lên mạng tìm hiểu, mày mò và học theo, sau đó đã hướng dẫn lại cho Dương biết.



Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam tại phiên tòa. Anh: Anh Tú



Theo cáo trạng, năm 2010, Văn Kính Dương (đối tượng có nhiều tiền án) đang thụ án tội “Cướp giật tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” tại Thanh Hóa thì vượt ngục cùng một số phạm nhân. Thời gian trốn truy nã, Dương bán ma túy rồi dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng, thuê người đóng giả Phúc (người tình cũ của Dương) chuyển hết 380 triệu đồng từ tài khoản của Phúc cho mình.



Sau đó, Dương tiếp tục làm giả giấy tờ mang tên Trần Ngọc Hiếu, thuê và sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở quận 1, TPHCM. Thời gian này, Dương chung sống với Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) và có một con chung.



Giữa năm 2016, trong lần vào vũ trường tại Campuchia, Dương cho rằng quen Tom (không xác định được lai lịch), được chỉ công thức điều chế ma túy tổng hợp. Hai bên thỏa thuận hợp tác làm ăn, chia thành phẩm theo tỷ lệ 7/3, Tom lấy phần hơn.



Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân cùng 4 người khác điều chế thuốc lắc tại hai căn biệt thự ở huyện Bình Chánh. Lần đầu chúng làm được 4 kg ma túy mang đi tiêu thụ nhưng bị trả lại do không đạt chất lượng.



Quá trình điều chế ma túy, nhóm Dương và đồng phạm sản xuất được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, anh ta bào chế thành 120 kg thuốc lắc, dập thành 500.000 viên mang về chỗ ở của mình trên đường Nguyễn Du hoặc đưa cho đồng phạm mang đến căn hộ của Ngọc Miu cất giấu. Dương giao cho Giang nhiệm vụ thu tiền bán ma túy.



Tháng 9.2016, nghi ngờ bị công an theo dõi, Dương yêu cầu đi thuê chỗ khác. Đến đầu tháng 4.2017, Dương kêu Quân giao cho Huyền 7 gói cà phê (chứa hơn 3.500 viên ma túy tổng hợp) mang đến chỗ Ngọc. Còn anh ta và Mang đem ra Hà Nội một valy thuốc lắc hơn 30 kg (122.000 viên) giao cho khách. Sau khi giao trót lọt 5.000 viên cho người đàn ông, bộ đôi đem 12.000 viên ra Hải Phòng bán thì Mang bị cảnh sát bắt. Dương chạy thoát về Sài Gòn.



Ngày 6.4.2017, công an bắt khẩn cấp và khám xét phòng khách sạn, thu giữ toàn bộ số thuốc lắc. Cùng ngày, Công an TP.HCM đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của nhóm Dương, bắt các nghi phạm, thu giữ hàng chục kg ma túy, hàng tỉ đồng, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren), nhiều máy móc, tang vật.

https://laodong.vn/phap-luat/lo-dien-nhan-vat-bi-an-day-van-kinh-duong-bao-che-ma-tuy-820100.ldo

Theo Anh Tú (LĐO)