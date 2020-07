Làm phòng riêng để người nghiện chơi ma túy, quản lý khách sạn bị tạm giam

Cố tình cho thuê phòng để người nghiện chơi ma túy, một nữ quản lý khách sạn đã bị bắt tạm giam về hành vi chứa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy.





Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Sen (SN 1979; quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi chứa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy.



Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Sen (áo trắng)



Lê Thị Sen là quản lý khách sạn T.N trên địa bàn khu vực 11, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Giá thuê phòng tại đây dao động từ 300 - 500 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên, tại tầng 5 khách sạn này, Sen làm phòng riêng có dàn nhạc, cách âm và trang bị dụng cụ sử dụng ma túy để phục vụ cho các đối tượng đến thuê sử dụng ma túy với giá từ 1,8 - 2 triệu đồng/ngày.



Trước đó, tối 6-7, qua tin báo của nhân dân, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) tiến hành kiểm tra khách sạn T.N. Qua đó đã phát hiện 2 đối tượng là Lê Thành Nam (27 tuổi; ngụ phường Quang Trung) và Nguyễn Hồ Văn Thiện (20 tuổi; ngụ phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đang phê ma túy. Kiểm tra trong người của Thiện phát hiện thêm 1 gói ma túy.



Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong căn phòng có thêm một số viên ma túy tổng hợp và 3 gói ma túy chứa trong bịch nhựa. Nam khai nhận đó là số ma túy mua để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện. Tổng số ma túy thu giữ gần 3g.



Cả Nam và Thiện cùng khai nhận, đã nhiều lần liên lạc với Sen để bố trí phòng trước khi đến để sử dụng ma túy. Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nam và Thiện để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

