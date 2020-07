Hưng Yên: Bắt hai thanh niên vận chuyển 54 bánh heroin

Đỗ Tiến Anh (29 tuổi, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cùng với lái xe Đào Hữu Quân (31 tuổi) chở 54 bánh heroin qua địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bị phát hiện, bắt giữ.



54 bánh heroin được giấu trong xe ô tô vận chuyển qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh cơ quan công an



Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.



Cụ thể, vào khoảng 6h5 ngày 22.7, tại Trạm thu phí đầu tuyến Quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang Đỗ Tiến Anh có hành vi dùng phương tiện xe ôtô do lái xe Đào Hữu Quân điều khiển, trên xe có chở theo 1 vali, bên trong có 39 bánh hình chữ nhật vỏ màu xanh và 15 bánh hình chữ nhật vỏ màu vàng.



Qua đấu tranh, Đỗ Tiến Anh khai nhận toàn bộ 54 bánh hình chữ nhật trên là ma túy và được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển từ Điện Biên về Hưng Yên.



Kết quả giám định sơ bộ xác định 54 bánh trên là ma túy, loại heroin, có khối lượng mỗi bánh là 349,13 gram. Tổng khối lượng 54 bánh là gần 19 kg.



Quá trình đấu tranh chuyên án, ông Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và đại tá Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.



Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chúc mừng chiến công xuất sắc của các đơn vị tham gia chuyên án.



Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

