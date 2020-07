Gần 80 người đến Công an TP HCM tố cáo Công ty Phú An Thịnh Land

Sau khi Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land bị bắt giam nhiều khách hàng đã tìm đến Công an TP HCM nhờ trợ giúp và gửi đơn tố cáo.

Chiều 2-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết liên quan đến việc ông Ngô Minh Khâm (Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land) bị khởi tố và bắt tạm giam, đã có gần 80 nạn nhân làm đơn tố cáo những hành vi trái pháp luật của ông Khâm.

Công an TP HCM đề nghị ai là khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền và bị Công ty Phú An Thịnh Land thu tiền, chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Công an TP HCM (địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) và công an 24 quận - huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Ông Ngô Minh Khâm (áo xanh) lúc chưa bị bắt

Trước đó, VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Minh Khâm để điều tra hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong năm 2017 và 2018, sau khi Công ty Phú An Thịnh Land quảng cáo các dự án đất nền ở Long An, nhiều người đã "xuống tiền" đặt mua nền ở dự án Eco Garden, Eco Garden 3 và Eco Garden 5 ở hai huyện Cần Đước và Bến Lức (tỉnh Long An).

Sau khi ký hợp đồng mua bán, quá thời hạn cam kết ra giấy tờ các lô đất, khách hàng yêu cầu Công ty Phú An Thịnh Land làm các thủ tục để cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Ngô Minh Khâm nói rằng dự án không phù hợp quy hoạch nên không thể ra sổ.

Thấy công ty có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại tiền nhưng phía ông Khâm chỉ trả lại một phần tiền mà khách đã nộp.

Nói về các dự án trên địa bàn tỉnh Long An mà công ty quảng cáo và mua bán với khách hàng, UBND huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết cơ quan này không nhận được hồ sơ từ Công ty Phú An Thịnh Land đầu tư vào các dự án Eco Garden 3 (tại ấp 4, xã Long Hoà) và dự án Eco Garden (tại ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An).

Ngoài ra, UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cũng không chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Eco Garden 5 (15 nền, diện tích gần 2000 m2) ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Ngoài những sai phạm ở các dự án này, ông Ngô Minh Khâm còn bị điều tra một số hành vi liên quan đến mua bán đất. Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án.