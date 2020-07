Em gái Thái Bình đầu độc chị họ bằng trà sữa khai gì tại tòa?

Tại phiên tòa xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa, bị cáo Lại Thị Kiều Trang khai nhận về mối quan hệ với anh rể cũng như toàn bộ quá trình thực hiện hành vi đầu độc chị họ bằng xyanua.



Sáng nay, cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình hầu tòa

Diễn biến mới vụ cô gái 25 tuổi cho hóa chất vào trà sữa đầu độc chị họ vì tình

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại tòa. Ảnh ĐL



Sáng 17.7, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người", bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đầu độc chị họ bằng trà sữa với hội đồng xét xử.



Bị cáo Lại Thị Kiều Trang khai là em họ chị Đ.T.H.Y điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình), nhưng lại có quan hệ bất chính với anh P.V.Q, chồng chị Y. từ tháng 1.2019. Bị cáo và anh Q. nhiều lần đi chơi cùng nhau, có quan hệ tình dục nhiều lần. Mối quan hệ này không bị chị Y phát hiện.



Do cảm thấy có lỗi với vợ con, tháng 10.2019, anh Q. chia tay Trang, khiến bị cáo nảy sinh ý định tự tử. Sau đó, khoảng đầu tháng 11.2019, bị cáo lên mạng tìm hiểu cách tử tự và quyết định mua chất độc xyanua để tự tử. Trang đặt mua 1 lít chất độc xyanua với giá 390.000 đồng.



Cuối tháng 11.2019, Trang ghen vì thấy anh Q. quan tâm, chăm sóc vợ con, nên nảy sinh ý định dùng xyanua đã mua đầu độc chị Y. Biết chị Y. thích trà sữa, ngày 2.12.2019, Trang đặt 6 cốc trà sữa với giá 186.000 đồng. Sau khi nhận trà sữa, Trang đi mua xi lanh, kim tiêm mang về nhà. Trang sau đó dùng xi lanh bơm chất độc vào các cốc trà sữa, nhưng bơm vào được 4 cốc thì hết chất độc.



Chiều 2.12.1019, Trang mang trà sữa đến gần Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, gọi điện thuê người mang đến cho chị Y. Do người thuê đi được nửa đường thì quay lại trả lại trà sữa vì lý do không giao được, bị cáo quyết định tự mang đến bệnh viện để gửi chị Y.



Quá trình đến bệnh viện, bị cáo mua thêm một túi quýt, xin người nhà bệnh nhân một phong bì, bỏ vào đó 100.000 đồng. Bị cáo khai nhận, phong bì này để phòng trường hợp không gặp chị Y. sẽ gửi lại trà sữa có độc với lý do người nhà bệnh nhân gửi chị Y. để cảm ơn. Trường hợp gặp chị Y., Trang sẽ lấy lý do đi qua chơi chứ không đưa trà sữa có độc nữa.



Đến tầng 4 Bệnh viện Phổi, được một bác sĩ cho biết chị Y. đã về, Trang gửi lại túi hoa quả, phong bì và 6 cốc trà sữa rồi ra về. Về nhà, bị cáo cảm thấy hối hận nhưng không dám đến lấy lại đồ vì sợ bị nghi ngờ. Ngày hôm sau, thấy chị Y. vẫn bình thường nên Trang nghĩ chị Y. đã vứt 6 cốc trà sữa đi mà không sử dụng.



Một vài ngày sau, bị cáo nghe tin chị N.T.H (đồng nghiệp chị Y.) chết tại bệnh viện nhưng bị cáo không nghĩ là do uống phải trà sữa mà mình mang đến.



Sau khi biết chị H. chết vì hành động của mình, bị cáo khai "bị cáo thấy may mắn chị Y. không bị làm sao, nhưng hối hận vì hành động khiến chị H. chết".



Đến ngày 26.12, Công an TP.Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang. Ngày 29.12, hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang thừa nhận hành vi của mình cũng như khai nhận động cơ, quá trình thực hiện hành vi đầu độc bằng xyanua.



Ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.



Ngày 19.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên với Lại Thị Kiều Trang; song, bị cáo không thể đến tòa vì lý do sức khỏe (mất ngủ, da xanh, huyết áp thấp) nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa đến 17.7.

https://laodong.vn/phap-luat/em-gai-thai-binh-dau-doc-chi-ho-bang-tra-sua-khai-gi-tai-toa-820249.ldo

Theo Đặng Luân (LĐO)