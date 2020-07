Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định lo ngại tội phạm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết sẽ tập trung đấu tranh triệt xóa bằng được các băng nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, "tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê…



Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long thảo luận tổ tại kỳ họp HĐND tỉnh - ẢNH: HOÀNG TRỌNG



Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định diễn ra từ ngày 15-17.7, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về tình trạng mua bán ma túy, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thanh thiếu niên tổ chức thành băng nhóm đánh nhau gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội khiến người dân lo lắng, hoang mang.



Tội phạm len lỏi về nhiều vùng nông thôn



Đại biểu Nguyễn Thanh Trà (đại biểu H.Tây Sơn, Bình Định) cho rằng loại tội phạm thanh thiếu niên tổ chức băng nhóm đánh nhau gây thương tích, chết người đang có chiều hướng gia tăng. Việc buôn bán, sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện đã và đang len lỏi về nhiều vùng nông thôn, rất đáng lo ngại.



Các đối tượng tham gia vụ "2 băng nhóm chém nhau khiến 1 người chết" tại TP.Quy Nhơn vào rạng sáng 16.5 bị công an bắt giữ - ẢNH: TRỊ BÌNH



Nhiều đại biểu cũng lo ngại tệ nạn băng nhóm đòi nợ thuê, đòi nợ theo kiểu giang hồ, khủng bố tinh thần con nợ tại Bình Định diễn ra ngày càng phức tạp, gây tâm lý lo lắng cho nhiều người dân. “Nạn tổ chức băng nhóm đòi nợ thuê, đe dọa, đánh đập con nợ không chỉ xảy ra ở khu vực thành phố, đô thị mà đã về tới vùng nông thôn. Các ngành chức năng có liên quan cần có biện pháp xử lý tận gốc tình trạng này”, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Võ Đình Thú, nói.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, cho rằng các tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ đòi nợ là “vỏ bọc” lý tưởng để nạn cho vay nặng lãi, băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động; ảnh hưởng lớn đến tình hình trị an xã hội, gây tâm lý lo lắng cho người dân. Do đó, tại kỳ họp mới đây, Quốc hội đã thông qua luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó có nội dung cấm loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ. UBND tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo lực lượng công an xử lý kiên quyết, cử lý nghiêm các loại tội phạm nói chung và tội phạm về "tín dụng đen", buôn bán, sử dụng ma túy, chất gây nghiện nói riêng.



Một vụ tạt sơn để đòi nợ xảy ra tại P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn vào tháng 3.2020 - ẢNH: NVCC



Tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm



Trả lời các kiến nghị của đại biểu, đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh này đã phát hiện, triệt phá các hành vi vi phạm pháp luật do 426 người tụ tập thành 91 nhóm để trộm cắp, đánh bạc, gây rối, đánh nhau… gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định cũng phát hiện, khởi tố 31 vụ/ 56 bị can liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.



Các vụ án nổi cộm, các vụ án dư luận quan tâm liên quan đến băng nhóm đánh nhau dẫn đến giết người, các vụ gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn trong kinh doanh dẫn đến hủy hoại tài sản được xử lý theo đúng pháp luật. Lực lượng công an cũng điều tra, xử lý nhiều nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…



Theo đại tá Võ Đức Nguyện, thời gian tới, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung đấu tranh triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, “bảo kê”, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê…





Kỳ họp HĐND không có chất vấn



Sáng 17.7, kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định công báo việc bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh Bình Định đối với đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.



Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định không tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các giám đốc sở mà chỉ giải trình các phản ánh của đại biểu bằng văn bản.





