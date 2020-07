Đà Nẵng khởi tố vụ án liên quan 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tối 21.7, Công an Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về vụ việc xuất hiện một số người Trung Quốc trên địa bàn thành phố thời gian qua.



Lực lượng chức năng đang đặt nghi vấn có đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam và Đà Nẵng. Ảnh: Chí Đại



Cụ thể, thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trực tự, ngày 11.7, Công an Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.



Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Hiện, công an thành phố đã khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép” và tiến hành kiểm tra theo luật định.



Tiếp đó, ngày 16.7, công an thành phố kiểm tra hành chính sách sạn East Sea, số 55 – 57 Loseby phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà thì phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.



Hiện, Công an Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Trong quá trình kiểm tra, xử lý, các đơn vị đều thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc đưa những người Trung Quốc này về khu cách ly hoặc cách ly ngay tại khách sạn.



Như vậy, chỉ trong 5 ngày giữa tháng 7, Đà Nẵng phát hiện 31 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly.



