Cử tri Bình Định muốn truy đối tượng "trục lợi", mua nhà thu nhập thấp, chuyển nhượng lấy lãi

Cử tri tỉnh Bình Định bày tỏ lo lắng, kiến nghị HĐND tỉnh giải quyết tình trạng nhiều dự án nhà ở xã hội bán không đúng đối tượng.





Ngày 15/7, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII chính thức khai mạc với sự tham dự của 60/60 đại biểu HĐND tỉnh.



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Đây là kỳ họp giữa năm với nhiều nội dung quan trọng, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp hiệu quả tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xem xét và quyết định đúng đắn những nội dung trình kỳ họp, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh".



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng phát biểu khai mạc kỳ họp.



6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Định tốt nhất trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.



Theo đó, tổng sản phẩm địa phương tăng hơn 2% so với cùng kỳ, cao nhất các tỉnh trong Vùng. Giải ngân vốn đầu tư công hơn 2.800 tỷ đồng, đạt trên 42% kế hoạch năm. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài (ODA) của Bình Định cao nhất cả nước với tỷ lệ trên 66%.



Đáng chú ý, năng suất lúa Đông Xuân năm nay đạt hơn 70tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Bình Định cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lắp đặt hơn 3.300 bộ thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá dài từ 15m trở lên theo Luật Thủy sản.



Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỉnh Bình Định vẫn nỗ lực tập trung vốn đầu tư công để hoàn thiện hệ thống hạ tẩng giao thông, điển hình như đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội, đường phía Tây tỉnh nối Quy Nhơn với Khu Công nghiệp Becamex, quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao cầu Bà Gi.



Tuy nhiên, một số lĩnh vực giảm sâu do tác động của đại dịch Covid-19, như du lịch giảm hơn một nửa, thu ngân sách đạt hơn 4.700 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.



Quang cảnh phiên khai mạc.



Tại kỳ họp này, cử tri bày tỏ lo lắng, kiến nghị gửi đến các đại biểu HĐND về tình trạng mất an ninh trật tự, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê gia tăng trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, việc nhiều dự án nhà ở xã hội nhưng bán không đúng đối tượng vẫn chưa giải quyết triệt để.



Tỉnh Bình Định đang tập trung vào việc xây dựng nhà ở xã hội bán cho gia đình viên chức, người thu nhập thấp. Tuy nhiên, cử tri tỉnh này kiến nghị giá bán còn cao và đặc biệt vẫn còn tình trạng nhiều người không phải đối tượng nhưng vẫn sở hữu chung cư thu nhập thấp, rồi cho thuê lại, khiến người thực sự có nhu cầu không tiếp cận được.



Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho rằng, hiện nay, nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh đang rất cấp thiết.



Cử tri rất đồng tình và phấn khởi với chủ trương xây dựng nhà ở xã hội của tỉnh, nhưng với mức giá hiện nay, người lao động có thu nhập thấp còn khó tiếp cận.



"Đề nghị UBND tỉnh xem xét có giải pháp điều chỉnh giá cho phù hợp với thu nhập của cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, như không đúng đối tượng mua, không có nhu cầu mua để chuyển nhượng lấy lãi hoặc cho thuê", bà Phong Vũ kiến nghị.



