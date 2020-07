Bộ Y tế gửi công điện khẩn tới Đà Nẵng, lập "bộ chỉ huy tiền phương" chống dịch Covid-19

Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng tăng tốc thực hiện truy vết trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc Covid-19. Đà Nẵng hiện đã ghi nhận 79 ca nhiễm.

Đêm 30-7, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký công điện số 1176/CĐ-BYT gửi UBND TP Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.



Theo đó, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 - đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.





Bộ Y tế cũng đề nghị Đà Nẵng chỉ đạo đẩy mạnh việc khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc cách ly y tế tập trung, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát tình hình sức khoẻ.



Đẩy mạnh việc tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đồng thời tiếp tục triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp có các biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp để phát hiện sớm và kịp thời.



Hiện Bộ Y tế đã thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng giao PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Bộ phận thường trực để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với UBND TP trong việc khẩn trương đáp ứng tình hình dịch bệnh nhằm sớm ngăn chặn, kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn TP Đà Nẵng.



PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, sẽ trực tiếp chỉ huy đội thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng



Đội thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế bao gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ..., từ các đơn vị thuộc Bộ cùng các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Tim Hà Nội, và các trường Đại học như Y Dược Huế, Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.



Bộ phận thường trực chia thành 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, là:



- Đội Điều tra giám sát dịch, 10 thành viên, do phó giáo sư Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, làm đội trưởng.



- Đội Điều trị, 30 người, do ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản ký Khám chữa bệnh, làm đội trưởng, cùng thành viên là những bác sĩ giỏi của các bệnh viện Bạch Mai, Chợ rẫy, Tim Hà Nội.



- Đội Xét nghiệm, 13 người, do bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, làm đội trưởng.



- Đội Truyền thông, 7 thành viên, do ông Ngô Anh Văn làm đội trưởng.



Họ là các chuyên gia tinh nhuệ của Bộ Y tế, có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch như Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận; nuôi cấy và phân lập nCoV; điều trị thành công các ca Covid-19 nặng thời gian qua.





Hội An phong tỏa khối phố tại phường Minh An - Ảnh: Tr. Thường





Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động gần 1.000 người phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng. Trong hai ngày 29 và 30-7, Bộ Y tế đã tập huấn cách lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nCoV, cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, cho gần 400 cán bộ, giáo viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Tập huấn cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 cho 400 học viên của Trường Quân sự Quân khu 5.



Sáng 31-7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là số ca mắc lớn nhất được phát hiện kể từ khi dịch được phát hiện ở Việt Nam. Đến thời điểm này, số ca nhiễm của thành phố là 79.



Hiện cả nước có 509 ca nhiễm trong đó 369 người đã khỏi, còn 140 bệnh nhân đang điều trị.



