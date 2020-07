Bộ Công an thông tin đường dây bán dâm 30.000 USD

Lục Triều Vỹ (27 tuổi, ở Đà Nẵng) bị bắt vì đứng ra môi giới cho các chân dài gắn mác "hoa hậu, người mẫu" bán dâm giá từ 18.000-30.000 USD.



Triệt phá đường dây mua bán dâm giá "nghìn đô" tại TP. Hồ Chí Minh

Chân dung "tú ông" Lục Triều Vỹ trong đường dây bán dâm 30.000 USD

Trên Facebook, Lục Triều Vỹ giới thiệu là người mẫu.



Chiều 13.7, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02, (Bộ Công an) cho hay, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án môi giới mại dâm cao cấp do Lục Triều Vỹ cầm đầu và tạm giữ hình sự đối tượng này để làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.



Chiều hôm qua (12.7), 2 tổ công tác với hàng chục trinh sát cùng các lực lượng khác ập vào một khách sạn 5 sao ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh bắt quả tang 3 cô gái bán dâm cho khách.



Gái bán dâm thừa nhận được Vỹ trước đó gọi đến để phục vụ "đại gia", với giá 18.000-30.000 USD mỗi người. Trong số 3 gái bán dâm có một đối tượng khá nổi tiếng, còn lại hai "diễn viên" là do Vỹ gắn mác cho họ.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức, ập vào bắt Vỹ tại một khu chung cư ở quận 7.



Theo cảnh sát, đường dây do Vỹ cầm đầu có số ít là người mẫu, diễn viên, còn lại anh ta gắn mác "hoa hậu" cho dàn nhân viên để nâng giá bán dâm.



Theo lãnh đạo C02, khi bắt giữ 3 gái mại dâm, cảnh sát thu giữ tờ giấy chuyển tiền 470 triệu đồng vào tài khoản của Vỹ. Đây là số tiền khách hàng đặt cọc trước cho Vỹ.



Tại nhà Vỹ, cảnh sát thu giữ sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng. Bước đầu, Vỹ thừa nhận hành vi môi giới mại dâm.



https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-tin-duong-day-ban-dam-30000-usd-819113.ldo

Theo Mai Hường (LĐO)