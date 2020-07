Bình Định: Thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định vừa thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm, gồm: 2 cá thể culi nhỏ, 1 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể khỉ đuôi lợn về rừng tự nhiên.



2 cá thể culi nhỏ chuẩn bị được thả về rừng tự nhiên - ẢNH: KLBĐ





Ngày 9.7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn (H.An Lão, Bình Định) cùng các đơn vị chức năng thả 4 cá thể động vật rừng quý, hiếm về rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. Trong đó, có 2 cá thể culi nhỏ, 1 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể khỉ đuôi lợn.



Những cá thể động vật này được người dân Bình Định tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020.



Cụ thể, 2 cá thể culi nhỏ có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus là động vật quý và cổ trong bộ linh trưởng Primates, thuộc nhóm quý hiếm IB.



2 cá thể culi này do anh Huỳnh Văn Hóa (ở xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn) và chị Trảo Chung Thủy Tiên (ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) tự nguyện giao nộp vào năm 2019.







Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể culi do chị Thủy Tiên bàn giao vào năm 2019 - ẢNH: KLBĐ





Cá thể khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina, thuộc bộ khỉ hàu là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIB do Khu du lịch Trung Lương (xã Cát Tiến, H.Phù Cát) bàn giao.



Còn cá thể khỉ mốc có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc bộ khỉ hàu, nằm trong nhóm IIB do anh Mai Thanh Lộc (ở xã Bình Thuận, H.Tây Sơn) bàn giao.



Thời điểm người dân giao nộp, cả 4 cá thể động vật rừng quý, hiếm trên đều có sức khỏe yếu nên đã được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi lại bản năng sinh tồn, tìm kiếm thức ăn… trước khi được thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hoàng Trọng (thanhnien)