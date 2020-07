Bắt khẩn cấp cán bộ Phòng Chính sách dân tộc tỉnh Nghệ An do sai phạm tại đề án trăm tỉ

Liên quan đến sai phạm tại đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, cơ quan công an vừa bắt khẩn cấp ông Kim Văn Bốn, cán bộ Phòng chính sách, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội tham ô tài sản.





Tối 21-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Kim Văn Bốn (38 tuổi, cán bộ Phòng chính sách, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội tham ô tài sản.



Ngay trong đêm 21-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Bốn tại Chung cư Golden City 6 (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số giấy tờ và tài liệu liên quan.



Cơ quan công an bắt ông Kim Văn Bốn, Cán bộ Phòng chính sách Ban dân tộc tỉnh Nghệ An - Ảnh: C. An



Theo cơ quan công an, bị can Bốn bị bắt do đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu (tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Bị can Bốn được xác định chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.



Được biết, đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2025 có tổng kinh phí thực hiện là 120 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng. Các hạng mục chính phát triển kinh tế - xã hội cho người Ơ Đu gồm: Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; đào tạo sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ các chính sách về y tế, giáo dục.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)