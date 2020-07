Bắt cảnh sát hình sự 'dỏm' lừa 200 triệu đồng tiền 'chạy án' để mua ma túy

Giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang và “nổ” có thể chạy án, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Khánh và Sơn bị công an bắt quả tang khi đang nhận 100 triệu đồng “phí chạy án".



Hoàng Đức Khánh (trái) và Nguyễn Thế Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: Đ.T





Chiều 7-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Hoàng Đức Khánh (45 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và Nguyễn Thế Sơn (56 tuổi, trú tại xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3, Sơn nắm được thông tin con trai của anh M.Q.V (là em rể của Sơn) đang bị khởi tố, tạm giam để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên ngỏ ý muốn "chạy án" cho cháu, và đặt mức giá 200 triệu đồng.



Giữa tháng 4, Sơn bàn bạc và cho Khánh “hóa thân” thành cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đến gặp anh V. nhận trước 100 triệu đồng.



Sau khi tiêu hết tiền, Sơn và Khánh tiếp tục gọi điện yêu cầu anh V. chuyển nốt 100 triệu đồng còn lại theo thỏa thuận để hoàn tất các thủ tục "chạy án".



Thấy nghi ngờ, anh V. tìm hiểu và biết mình bị lừa, đã đến cơ quan Công an trình báo.



Ngày 4-7, trong lúc Sơn và Khánh đang nhận 100 triệu đồng từ anh V. thì các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang ập vào và bắt quả tang.



Tại cơ quan Công an, Sơn và Khánh khai vì cần tiều tiêu và mua ma túy sử dụng nên đã nảy sinh ý định lừa anh V. để chiếm đoạt tài sản.



Công an tỉnh Tuyên Quang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.



