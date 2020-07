Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Quốc Việt - anh trai của Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile để điều tra về tội buôn lậu.

Công an khám xét cửa hàng Nhật Cường trên đường Lý Quốc Sư, Hà Nội tháng 9-2019. Ảnh: NAM TRẦN



Ngày 10-7, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng - giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Đồng thời Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Ông Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy - giám đốc Nhật Cường Mobile.



Cả hai bị can bị điều tra về tội buôn lậu.



Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.



Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.



Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.



Liên quan đến vụ án, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc ông Nguyễn Văn Tứ, chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Phạm Thị Thu Hường, chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư.



Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.



Sai phạm của ông Tứ được xác định xảy ra tại thời điểm ông này làm giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư. Từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2016" với giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ.



Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - đầu tư và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.



Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.



Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Ông Huy bị khởi tố ba tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế.



Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.



Theo THÂN HOÀNG (TTO)