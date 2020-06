Xe đầu kéo đâm sập dải phân cách: Tài xế dương tính với ma túy

Sau khi xe đầu kéo gây tai nạn, qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tài xế dương tính với ma túy.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA cung cấp.





Ngày 17.6, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú phường Thuỷ Biều, TP.Huế) vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi: Đi không đúng phần đường quy định và Sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông.



Trước đó, vào ngày 11.5, tài xế Tùng điều khiển xe ôtô đầu kéo BKS 43C- 066.32 kéo theo rơmoóc BKS 43R- 022.76 chở đá vôi chạy hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.



Khi đến Km 792+350 QL 1A thuộc xã Phong Thu (huyện Phong Điền), ôtô đầu kéo bất ngờ húc vào dải phân cách cứng giữa đường QL1A và tự gây tai nạn.



Vụ tai nạn khiến một đoạn dải phân cách bị xe đầu kéo đâm sập, riêng phần đầu xe đầu kéo hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản do vụ tai nạn gây ra khoảng 200 triệu đồng.



Qua test nhanh, phát hiện tài xế Tùng dương tính với chất ma tuý. Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận có sử dụng ma túy trước khi lái xe.

Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)