Vữa trần lớp học rơi bất ngờ, 5 trẻ mầm non nhập viện

Một mảng vữa trần trường học khoảng 3 m2 bất ngờ rơi xuống một lớp học âm nhạc của trường mầm non Nga Thái ở Thanh Hóa, khiến 5 trẻ mầm non bị thương ở đầu, trán phải nhập viện sơ cứu.





Sáng ngày 26-6, ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận một trường mầm non trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự cố rơi vữa trần nhà khiến nhiều trẻ mầm non phải nhập viện để sơ cứu.





Mảng vữa trần trường mầm non rơi xuống lớp học khiến 5 học sinh bị thương





Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 25-6, học sinh lớp Hoa Hồng, Trường Mầm non Nga Thái do cô Nguyễn Thị Liễu chủ nhiệm đang tập văn nghệ ở phòng âm nhạc để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học, thì bất ngờ một mảng vữa lớn trên trần nhà rơi xuống đầu các bé.



Do mảng vữa rơi ngay đúng ở vị trí treo quạt khiến mảng vữa vỡ vụn rồi bắn bắn tung tóe, bay vào đầu học trò. Hậu quả, có 5 trẻ mầm non bị vữa trần nhà rơi trúng đầu và trán gây chảy máu phải nhập viện sơ cứu.



Trong số 5 trẻ nhập viện (bốn nam và một nữ), có ba em bị thương vùng đầu, trán phải khâu 3-4 mũi, hai em còn lại chỉ xây xát phần mềm. Hiện sức khỏe các em đã bình thường, ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.



Chủ tịch UBND xã Nga Thái Trần Văn Công cho biết khu nhà bị rơi vữa trần mới được xây dựng năm 2016 với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ đồng. "Trước mỗi năm học, địa phương và lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, song không phát hiện có bất thường. Năm nay trường cũng không đề xuất sửa chữa gì lớn, không ngờ lại xảy ra sự cố không mong muốn này"- ông Công nói.





Ngôi trường mầm non - nơi xảy ra sự cố





Ông Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, cho biết đây là một sự cố đáng tiếc và huyện đang chỉ đạo UBND xã Nga Thái và nhà trường trấn an tinh thần gia đình học sinh, đồng thời hỗ trợ gia đình các em nhỏ không may gặp nạn.



Cũng theo ông Quyết, sau sự cố này, huyện sẽ yêu cầu rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở trường lớp trên địa bàn, nếu có vấn đề thì tu bổ, sữa chữa ngay.



Hiện vụ việc phía Công an xã Nga Thái và Công an huyện Nga Sơn cũng đã vào cuộc, ghi nhận sự việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân.



Được biết, năm học 2019-2020 Trường Mầm non xã Nga Thái có tổng số 265 trẻ theo học ở 4 độ tuổi khác nhau. Trường này được xây làm 3 khu nhà gồm khu hiệu bộ, khu chức năng và phòng học cho trẻ.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)