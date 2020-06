Truy tìm đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy trong đêm

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông chạy xe tải gây tai nạn chết người trong đêm rồi bỏ trốn.





Chiều 3-6, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triệu tập, lấy lời khai 1 đối tượng để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông





Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 2-6, Công an huyện Krông Pắk nhận được tin báo có 1 người đàn ông nằm chết bên đường liên thôn thuộc xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Krông Pắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân là anh Y Rik Bkrông (SN 1986, ngụ tại xã Ea Hiu). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tại nạn giao thông.





Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn





Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định rạng sáng 2-6, có 1 người đàn ông điều khiển xe tải đã gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên rồi rời khỏi hiện trường. Đến sáng 3-6, Cơ quan CSĐT đã triệu tập người đàn ông này lên công an để phục vụ điều tra. "Đối tượng quanh co nhưng cơ quan công an đã có đủ bằng chứng, chứng minh đối tượng này gây tai nạn" - vị này lãnh đạo công an cho biết thêm.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)