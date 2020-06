Trên 480 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 6.2020

Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tháng 6.2020 (từ ngày 15.5.2020 đến 14.6.2020), toàn quốc xảy ra 1.135 vụ tai nạn giao thông, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người.





Vụ cháy xe trên Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP.Thanh Hóa). Ảnh: Toàn Lê







Căn cứ của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, so với tháng 6.2019 tai nạn giao thông đã giảm 264 vụ (giảm 18,87%), giảm 142 người chết (giảm 22,5%) và giảm 234 người bị thương (giảm 21,18%). Theo ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 đã giảm sâu cả 3 tiêu chí.



Trong đó, đường bộ để xảy ra 615 vụ, làm chết 476 người và bị thương 342 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 153 vụ (-19,92%), giảm 144 người chết (-23,23%), giảm 93 người bị thương (-21,38%).



Đường sắt để xảy ra 8 vụ, làm chết 6 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (-33,33%), giảm 3 người chết (-33,33%), số người bị thương không thay đổi (2/2); Đường thuỷ: Xảy ra 7 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ trước, tăng 2 vụ (40%), số người chết không thay đổi (2/2), giảm 2 người bị thương (-100%); Hàng hải, xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), tăng 5 người chết (5/0), số người bị thương không thay đổi.



Cũng theo thống kê, tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.6.2020), toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).



Trong đó, đường bộ để xảy ra 3.775 vụ, làm chết 3.165 người, bị thương 1.918 người; Đường sắt xảy ra 44 vụ, làm chết 37 người, bị thương 9 người; Đường thuỷ xảy ra 38 vụ, làm chết 33 người, làm bị thương 4 người và Hàng hải để xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, không có người bị thương.

https://laodong.vn/xa-hoi/tren-480-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-thang-62020-815344.ldo

Theo Minh Hạnh (LĐO)