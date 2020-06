TP HCM: Cứu 7 người thoát khỏi đám cháy trong căn nhà hai tầng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa 5 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài, hướng dẫn 2 người khác trong căn nhà hai tầng thoát khỏi đám cháy an toàn.

Trưa 31-5, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang phối hợp với ban ngành địa phương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy một căn nhà hai tầng ở địa chỉ 617 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).





Hiện trường vụ cháy (ảnh: PC 07)





Sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát từ căn nhà trên, khói bốc cao khiến nhiều người hoảng loạn. Khi hỏa hoạn xảy ra, 7 người mắc kẹt trong căn nhà.





Cảnh sát PCCC-CNCH đưa nạn nhân ra khỏi căn nhà hai tầng (ảnh: PC 07)





Nhận tin báo cháy, Công an quận Bình Tân điều động 29 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, nhanh chóng xuất 7 xe chữa cháy đến hiện trường xử lý sự cố. Lực lượng chức năng đưa 5 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài, hướng dẫn 2 người trong căn nhà ra ngoài an toàn.



Theo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM (PC 07), trong 7 nạn nhân vụ hỏa hoạn có hai cháu bé (SN 2010 và 2009). Ngoài ra, một người khác (SN 1956) bị bỏng nhẹ. Cơ quan chức năng đã chăm sóc y tế và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để điều trị.



Hỏa hoạn "nuốt chửng" 50m2 diện tích căn nhà (tổng diện tích 150m2).

